Неубиваемый «японец» всего за полмиллиона рублей – его можно найти в России!

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества седана Mitsubishi Lancer с пробегом

Можно ли сейчас найти что-то похожее на автомобиль за полмиллиона рублей?

На самом деле, задача довольно сложная, особенно если вы отказываетесь покупать Гранту. В эту цену, казалось бы, можно рассчитывать только на «укатанный» экземпляр, который доставит больше проблем, чем удовольствия от вождения. Однако есть на российском рынке и стоящие внимания варианты с надежными агрегатами, которые не доставят неприятностей.

Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал российскую вторичку и выделил несколько добротных экземпляров с ценой до полумиллиона рублей. Один из них – Mitsubishi Lancer .

Mitsubishi Lancer

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Девятое поколение выпускали до 2010 года. Сборка – японская! Наделен отменной жизнестойкостью, неприхотливостью и простотой ремонта. Очень популярен на вторичке, а потому цены задраны – достигают миллиона рублей, хотя машин с пробегом меньше 150 тысяч км в природе почти не осталось. За полмиллиона рублей доступны Лансеры, пробежавшие около 200 тысяч км, что для машин, способных на 400–500 тысяч, немного.

Однозначно следует избегать версий с вариатором (завезены с иных рынков, у нас их официально не продавали). Все остальные рассматривать можно. Основная болячка самого массового мотора 1.6 (98 л. с.) – залегание поршневых колец в комплекте с масложором. Этим же страдает и младший 1.3 (82 л. с.). Самый надежный и ресурсный – 2.0 (135 л. с.), но встречается редко.

Интерьер itsubishi Lancer

Механическая коробка не всегда доживает до 200 тысяч км, гидроавтомат иногда терпит свыше 300 тысяч. К ходовой части никаких вопросов. Их много к коррозии – Лансеры быстро ржавеют. Уровень комфорта и оснащения при этом откровенно бюджетный.

