#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
10 мая
Найден новый способ борьбы с дорожными ямами
В США беспилотные такси научились жаловаться на...
Интерьер Suzuki Solio
10 мая
Практичный «японец» с полным приводом по цене Гранты: его можно купить в России
Новые компактвэны Suzuki Solio появились в...
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
10 мая
Простой советский Кировец — что он может сегодня?
Кировец К-700А показали в работе с современными...

Неубиваемый «японец» всего за полмиллиона рублей – его можно найти в России!

Эксперт «За рулем» перечислил преимущества седана Mitsubishi Lancer с пробегом

Можно ли сейчас найти что-то похожее на автомобиль за полмиллиона рублей?

Рекомендуем
Что взять вместо новой Гранты – 4 отличных седана

На самом деле, задача довольно сложная, особенно если вы отказываетесь покупать Гранту. В эту цену, казалось бы, можно рассчитывать только на «укатанный» экземпляр, который доставит больше проблем, чем удовольствия от вождения. Однако есть на российском рынке и стоящие внимания варианты с надежными агрегатами, которые не доставят неприятностей.

Эксперт Сергей Зиновьев проанализировал российскую вторичку и выделил несколько добротных экземпляров с ценой до полумиллиона рублей. Один из них – Mitsubishi Lancer .

Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

Неубиваемый «японец» всего за полмиллиона рублей – его можно найти в России!

– Девятое поколение выпускали до 2010 года. Сборка – японская! Наделен отменной жизнестойкостью, неприхотливостью и простотой ремонта. Очень популярен на вторичке, а потому цены задраны – достигают миллиона рублей, хотя машин с пробегом меньше 150 тысяч км в природе почти не осталось. За полмиллиона рублей доступны Лансеры, пробежавшие около 200 тысяч км, что для машин, способных на 400–500 тысяч, немного.

Однозначно следует избегать версий с вариатором (завезены с иных рынков, у нас их официально не продавали). Все остальные рассматривать можно. Основная болячка самого массового мотора 1.6 (98 л. с.) – залегание поршневых колец в комплекте с масложором. Этим же страдает и младший 1.3 (82 л. с.). Самый надежный и ресурсный – 2.0 (135 л. с.), но встречается редко.

Интерьер itsubishi Lancer
Интерьер itsubishi Lancer

Механическая коробка не всегда доживает до 200 тысяч км, гидроавтомат иногда терпит свыше 300 тысяч. К ходовой части никаких вопросов. Их много к коррозии – Лансеры быстро ржавеют. Уровень комфорта и оснащения при этом откровенно бюджетный.

  • Еще несколько достойных автомобилей с пробегом за полмиллиона рублей ждут вас в нашем материале.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 10
10.05.2026 
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mitsubishi Lancer (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mitsubishi Lancer  1998
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Очень надежный автомобиль
Недостатки:
Не выпускаю такие новыми
Комментарий:
Купил автомобиль в 2003 году с пробегом около 40 000 км. Двигатель 1,5 л с автоматом. До этого в семье иномарок не было. И тогда я сразу понял насколько отстал наш автопром. Проблем за все время эксплуатации не было, вообще ничего не ломалось, даже ни одной лампочки не перегорело. За 6 лет намотал еще 85 000 км и поменял на авто классом повыше. Жаль сейчас не выпускают такие простые и надежные автомобили.
+7