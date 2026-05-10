Практичный «японец» с полным приводом по цене Гранты: его можно купить в России

Новые компактвэны Suzuki Solio появились в России с ценами от 900 000 рублей

На российском рынке появился довольно неожиданный вариант – праворульные компактвэны Suzuki Solio. Их привозят по «серым» схемам, и цены на такие машины начинаются с 900 000 рублей. Эта сумма указана для поставки автомобиля во Владивосток.

Интересно, что за эту сумму предлагают версию Bandit – её легко узнать по двухуровневой светодиодной оптике, напоминающей старшие минивэны вроде Vellfire, плюс у неё особенный дизайн колёсных дисков. В основе Solio лежит платформа Heartect – та же, что у хэтчбека Swift, субкомпактного кроссовера Maruti Suzuki Wagon R и ряда других моделей Suzuki.

Suzuki Solio

Комплектация Bandit, между прочим, весьма насыщенная: кожаный мультируль, сенсорная медиасистема с навигацией, запуск двигателя кнопкой, сдвижные боковые двери с электроприводом, подогрев передних кресел, камера заднего вида с круговым обзором, проекция на лобовое стекло, несколько USB-разъёмов и легкосплавные 15-дюймовые диски.

Solio по цене выглядит очень привлекательно на фоне «официальных» предложений. К примеру, пятиместная LADA Largus стоит минимум 1 587 000 рублей, а Sollers SF1, который появился в продаже в конце марта, – от 2 250 000 рублей. Более того, даже базовая LADA Granta седан с двумя подушками безопасности обойдётся минимум в 1 101 000 рублей. Так что «японец» выигрывает по цене.

Интерьер Suzuki Solio

В Находке схожий компактвэн, но с двухцветной окраской кузова, предлагают привезти за 990 000 рублей. Под капотом та же рядная бензиновая «четвёрка» на 1,2 литра, выдающая 91 л. с., работает она в паре с вариатором Jatco. В Иркутске новый Suzuki Solio с таким же мотором и передним приводом продаётся уже из наличия за 1 647 000 рублей. А вот в Москве за полноприводную версию просят 2 490 000 рублей.

В продаже встречается и версия с обновлённым двигателем на 1,2 литра мощностью 82 л. с. и доработанным вариатором. Во Владивостоке такой Solio предлагают привезти под заказ по цене от 1 130 000 до 1 350 000 рублей. В Хабаровске же за неё уже хотят 1 560 000 рублей.

Все эти 82-сильные машины оснащены системой полного привода с вязкостной муфтой V-flex. Она включается автоматически, как только передняя ось начинает пробуксовывать – тогда часть тяги передаётся на задние колёса.