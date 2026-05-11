Mazda представила новый крупный кроссовер всего за полтора миллиона рублей

Mazda EZ-60 Year of the Horse Edition с гибридной установкой вышла в Китае

На китайском рынке стартовали продажи лимитированной версии кроссовера Mazda EZ-60 – Year of the Horse Edition. Совместное предприятие Changan Mazda официально представило новинку с двумя вариантами силовых агрегатов.

Гибридная модификация оценивается в 140 тыс. юаней, что эквивалентно примерно 1,55 млн рублей. Полностью электрическая версия стоит чуть дороже – 146 тыс. юаней (около 1,65 млн рублей).

Дизайн спецсерии почти не изменился по сравнению с обычной EZ-60. Кроссовер получил ту же закрытую переднюю панель, светящийся логотип Mazda, утопленные дверные ручки и, как опция, электронные зеркала заднего вида. Колесные арки и низ дверей отделаны черным глянцем, а колёса – 21-дюймовые.

В салоне главная изюминка – фиолетовая обивка и огромный 26,45-дюймовый дисплей с разрешением 5K. Именно он занимает центральное место на передней панели, заменяя собой все привычные приборы.

Кроссовер оснащен комплексом систем автономного вождения. В его основе – пять HD-камер, пять миллиметровых радаров и 12 ультразвуковых датчиков.

Габариты автомобиля: 4850 мм в длину, 1935 мм в ширину и 1620 мм в высоту. Колесная база составляет 2902 мм.

Чисто электрическая версия оснащена одним мотором мощностью 258 лошадиных сил. У гибрида стоит такой же электромотор, плюс 1,5-литровый ДВС мощностью 98 л.с. и тяговая батарея на 31,73 кВт·ч.