Toyota выпустила офисное кресло, копирующее сиденья одной из премиальных моделей

Toyota представила компьютерное кресло, скопированное с сидений Crown

Японский автогигант решил, что изобретать велосипед в мире офисной мебели бессмысленно. Вместо разработки нового кресла с нуля компания Toyota Boshoku, специализирующаяся на интерьерах, взяла готовое переднее сиденье от модели Crown и слегка адаптировала его для дома.

Вот что они говорят по этому поводу: «Это кресло и так достаточно идеально». Прямо, без лишней скромности.

Компьютерное кресло Toyota
Компьютерное кресло Toyota

Цена новинки кусается – в Японии за него просят 495 000 иен, что равняется примерно 230 тыс. рублей. За эти деньги вы получаете не просто стул, а почти полный комплект опций от автомобильного кресла. Тут вам и электропривод наклона спинки, и регулировка высоты, и наклон подушки сиденья, и даже поясничная поддержка.

Холодной зимой можно включить подогрев, а летом спасаться вентиляцией – все работает как в настоящей машине.

Самая забавная деталь – конструкторы сохранили пряжку ремня безопасности в ее первозданном виде. Правда, теперь в ней встроили USB-порт для зарядки гаджетов. Остается загадкой, где спрятан аккумулятор и сколько кресло может работать без розетки – Toyota эту информацию не раскрыла.

Впрочем, приобрести чудо инженерной мысли будет непросто. Тираж ограничен – всего 70 экземпляров. Компания явно позиционирует кресло как эксклюзивный продукт для тех, кто очень скучает по своей машине во время удаленки.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото: Toyota Boshoku
11.05.2026 
