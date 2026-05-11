Совершенно новый Lexus RX 2027 года замечен во время испытаний: подробности

В Сеть попали первые фото с испытаний Lexus RX следующего поколения

В Сеть попали первые неофициальные данные о Lexus RX следующего поколения. Речь идёт о модели 2027 года, которую японцы готовят к выходу на рынок. Инсайдеры уже успели поделиться некоторыми техническими нюансами и снимками салона.

Lexus RX 2027

Судя по утечкам, кроссовер серьёзно изменится внешне – дизайн станет более агрессивным и острым. В салоне, кстати, тоже ждут перемены: центральная консоль получит огромный дисплей мультимедиа, а приборная панель станет полностью цифровой. От привычных кнопок, похоже, решено почти полностью отказаться.

Под капотом у новинки ожидаются гибридные силовые установки разных модификаций. Основой, вероятно, станет обновленная платформа GA-K, которая уже лежит в основе актуального поколения. Производитель делает ставку на экономичность и плавность хода, хотя и динамику обещают подтянуть.

Премьера Lexus RX 2027 года должна состояться ближе к концу 2026-го. Официальных подтверждений от компании пока нет, но сливы выглядят достаточно правдоподобно. Ждём новостей с заводов в Японии.