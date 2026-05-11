Новое купе Zagato от наследников Alpina стоит как четыре BMW M4 — в чем секрет?

Bovensiepen представила купе Zagato на базе BMW M4 за 32,3 млн рублей

После того как бренд Alpina перешел под крыло BMW, его основатели не остались в стороне и основали новую компанию – Bovensiepen. Первой ласточкой закономерно стало купе баварской марки: речь идет о модели Zagato, построенной на платформе BMW M4.

Визуально оба автомобиля очень похожи, но разница в цене колоссальная. Zagato оценивается в 435 000 долларов – это почти в четыре раза дороже, чем его донор.

На официальном сайте Bovensiepen уже заработал конфигуратор, правда, всех технических подробностей о новинке компания пока не раскрывает. Что касается двигателя, то прототип BMW M4 Competition оснащается 523-сильным мотором. По слухам, для Zagato мощность могли поднять до 602 л.с., в том числе за счет установки более легкой выхлопной системы. Разгон до 100 км/ч у купе занимает всего 3,3 секунды.

Внешность машины изменилась кардинально. Передок получил огромную нишу, куда поместили крупную радиаторную решетку и номерной знак, а по бокам – массивные воздухозаборники, намекающие на серьезные тормоза. Не обошли переделкой и корму. Всего при разработке Zagato использовали более 400 новых деталей, часть из которых сделана из карбона.

Интерьер Bovensiepen Zagato

А вот салон почти без изменений перекочевал с BMW M4, чья стоимость в аналогичной комплектации – около 55 000 долларов. Впрочем, клиентам предложат разные варианты отделки интерьера, включая премиальную кожу Lavalina. Всего Bovensiepen выпустит лишь 99 экземпляров этой эксклюзивной модели.