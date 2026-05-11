#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Nissan Terrano
11 мая
Достойный конкурент Prado: Nissan возрождает Terrano в виде рамного внедорожника
Nissan показал на в Пекине рамный внедорожник...
ELK GTR
11 мая
Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Инженер из ЮАР Йохан Аккерманн создал копию...
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
11 мая
Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
Эксперт Родионов раскрыл причину быстрого...

Новое купе Zagato от наследников Alpina стоит как четыре BMW M4 — в чем секрет?

Bovensiepen представила купе Zagato на базе BMW M4 за 32,3 млн рублей

После того как бренд Alpina перешел под крыло BMW, его основатели не остались в стороне и основали новую компанию – Bovensiepen. Первой ласточкой закономерно стало купе баварской марки: речь идет о модели Zagato, построенной на платформе BMW M4.

Визуально оба автомобиля очень похожи, но разница в цене колоссальная. Zagato оценивается в 435 000 долларов – это почти в четыре раза дороже, чем его донор.

Bovensiepen Zagato
Bovensiepen Zagato

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вопрос с подвохом: где располагался мотор у этого советского снегоуборщика?

На официальном сайте Bovensiepen уже заработал конфигуратор, правда, всех технических подробностей о новинке компания пока не раскрывает. Что касается двигателя, то прототип BMW M4 Competition оснащается 523-сильным мотором. По слухам, для Zagato мощность могли поднять до 602 л.с., в том числе за счет установки более легкой выхлопной системы. Разгон до 100 км/ч у купе занимает всего 3,3 секунды.

Bovensiepen Zagato
Bovensiepen Zagato

Внешность машины изменилась кардинально. Передок получил огромную нишу, куда поместили крупную радиаторную решетку и номерной знак, а по бокам – массивные воздухозаборники, намекающие на серьезные тормоза. Не обошли переделкой и корму. Всего при разработке Zagato использовали более 400 новых деталей, часть из которых сделана из карбона.

Интерьер Bovensiepen Zagato
Интерьер Bovensiepen Zagato

Рекомендуем
Радикально новая «трешка» удивила – и не только внешностью!

А вот салон почти без изменений перекочевал с BMW M4, чья стоимость в аналогичной комплектации – около 55 000 долларов. Впрочем, клиентам предложат разные варианты отделки интерьера, включая премиальную кожу Lavalina. Всего Bovensiepen выпустит лишь 99 экземпляров этой эксклюзивной модели.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Bovensiepen
Количество просмотров 31
11.05.2026 
Фото:Bovensiepen
Поделиться:
Оцените материал:
0