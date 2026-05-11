Новый седан Volkswagen привезли в Россию с ценой дешевле Весты: где купить?

Седан Volkswagen Lavida XR из Китая появился в РФ с ценами от 1,45 млн рублей

На российском рынке неожиданно объявился седан Volkswagen Lavida XR – прямой наследник ушедшего Polo, и стоить он может меньше, чем некоторые Лады. Минимальный ценник на эту модель на одном из классифайдов стартует с отметки 1 450 190 рублей.

Volkswagen Lavida XR

Для сравнения: седан LADA Iskra в средней комплектации с вариатором обойдется в 1 497 000 рублей, а за обновленную Vesta 2026 модельного года с двумя педалями придется выложить не менее 1 631 000 рублей. То есть «китаец» с немецким шильдиком оказывается выгоднее.

За 1 450 190 рублей продавец из Владивостока обещает привезти под заказ новый Lavida XR в комплектации Outstanding. В списке оснащения: 8-дюймовая цифровая приборная панель, такой же по размеру тачскрин мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, головной свет и фонари на светодиодах, кондиционер, датчики давления в шинах, мультифункциональный руль, круиз-контроль, задний парктроник, система «старт-стоп» и 15-дюймовые легкосплавные диски. Кстати, салон здесь тканевый.

Другая компания из Владивостока предлагает точно такую же машину, но уже за 1 690 000 рублей. А один экземпляр доступен для заказа в Иркутске – там за него просят 1 820 000 рублей. Все три автомобиля, судя по всему, в базовой комплектации: без эко-кожи на сиденьях, люка и прочих излишеств.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Volkswagen Lavida XR базируется на глобальной платформе MQB-A0. По сути, это технический «клон» модели VW Virtus, продающейся в Индии и Бразилии, а также обновленного Polo Sedan для мировых рынков. При длине 4561 мм и ширине 2651 мм он ощутимо крупнее старого «калужского» Polo, что дает больше пространства для ног задних пассажиров. При этом багажник весьма вместительный – 498 литров.

Двигатель – 1,5-литровый атмосферник серии EA211 мощностью 110 лошадиных сил. Это эволюция того самого мотора 1.6, который ставили на российские Polo и Skoda Rapid калужской сборки. Агрегатируется он с классическим 6-ступенчатым автоматом Aisin с гидротрансформатором. При должном обслуживании такая коробка спокойно ходит 250-300 тысяч километров.