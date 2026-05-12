Эксперт раскрыл реальную наценку дилеров при продаже автомобилей

Алексей Подщеколдин: Наценка дилера при продаже авто составляет максимум 5-6%

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин отметил, что многие ошибочно полагают, будто дилеры зарабатывают 20% или даже половину цены автомобиля.

На практике 5–6% – это наилучший показатель при удачной продаже.

По его словам, большинство дилеров вынуждены предоставлять скидки, из-за чего их маржа становится еще ниже.

Подщеколдин также напомнил, что в прошлом году стоимость денег достигала примерно 2% в месяц, и если автомобиль задерживался на складе на два месяца, эта маржа полностью съедалась.

Он добавил, что дилеры старались продать машины как можно быстрее, делали скидки и буквально гонялись за любым покупателем, лишь бы сократить трехмесячный запас на складе.

В результате, подчеркнул эксперт, все козыри оказались у покупателей: они могли торговаться, выбирать автомобиль и требовать скидки. Такой рынок он назвал рынком покупателя.