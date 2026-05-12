В России появился практичный полноприводный «японец» дешевле Гранты

Mitsubishi Delica Mini из Японии предлагают в России с ценами от 890 тыс. рублей

Параллельный импорт продолжает удивлять российских автомобилистов: на классифайдах появились предложения по доставке под заказ миниатюрного, но крайне практичного кей-кара Mitsubishi Delica Mini. Самая доступная версия обойдется покупателю всего в 890 тысяч рублей.

На японском рынке нынешнее поколение этой модели дебютировало в 2023 году – как раз к 55-летию всей линейки Delica. Машина моментально стала популярной, и дело не только в цене. Концепция «Daily Adventure» (по-русски – «повседневное приключение») реализована здесь довольно лихо: брутальный дизайн от старшей Delica D:5 скрестили с размерами компактного городского микровэна.

Снаружи модель узнаешь по передней оптике в стиле «Dynamic Shield» с полукруглыми светодиодными ходовыми огнями, здорово напоминающими глаза. Но главная фишка – внутри. При длине, укладывающейся в стандарты кей-каров, высота салона составляет целых 1400 мм – ребенок вполне может стоять там в полный рост. Плюс сдвижные задние двери с электроприводом, влагоотталкивающая ткань на сиденьях и немаркий пол в багажнике.

Под капотом – скромный трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 0,7 литра, который бывает двух видов: атмосферный (52 л. с. и 60 Нм момента) или турбированный (64 л. с. и 100 Нм). В обоих случаях машину дополняет стартер-генератор – на разгоне он добавляет примерно 2,7 силы и 40 Нм, заодно помогает экономить топливо. Коробка – вариатор, привод бывает как передним, так и полным.

Все представленные на площадках автомобили предлагаются к заказу через Владивосток. За минимальные 890 000 рублей можно получить турбированную оранжевую версию с черным салоном, кожаным мульти-рулем, сенсорной медиасистемой, однозонным климат-контролем, подогревом передних кресел и электронным ручником с функцией AutoHold.

Для понимания расклада на рынке: базовая LADA Granta с двумя подушками безопасности стоит сейчас 1 101 000 рублей. Самый дешевый китайский кроссовер JAC JS3 – минимум 1 584 000 рублей (и это с учетом скидки в 250 тысяч). Так что предложение в 890 тысяч выглядит более чем конкурентным.

Продвинутые версии, конечно, стоят дороже. Например, двухцветная турбированная Delica Mini (белый верх, черные зеркала, стойки и крыша) в комплектации Premium обойдется уже в 1 300 000 рублей. Черная машина с тем же мотором в исполнении Premium Delimaru Package – 1 350 000 рублей. И обе, кстати, полноприводные.

За 1 450 000 рублей можно заказать переднеприводный вариант с атмосферным мотором и черно-белым двухцветным кузовом. А вот еще один двухцветный экземпляр, но уже с темно-зеленым верхом и черными деталями, оценен в 1 554 000 рублей. Интересно, что он, в отличие от предыдущего, оснащен полным приводом (4WD) при том же атмосферном двигателе.

Инженеры поработали и над ходовой частью: у полноприводных версий Delica Mini стоят усиленные 15-дюймовые колеса и специально перенастроенные амортизаторы – они увереннее отрабатывают гравийки и прочие неровности. В топовых комплектациях есть и электронные помощники: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе (пакет MI-Pilot), камеры кругового обзора и цифровое зеркало заднего вида.