Многодетным семьям могут начать возвращать деньги за ОСАГО

В ГД предложили выплачивать многодетным семьям до 10 тысяч рублей за полис ОСАГО

Сергей Миронов, возглавляющий думскую фракцию «Справедливой России», выступил с инициативой частично вернуть многодетным семьям деньги, потраченные на ОСАГО. Речь идет о компенсации в размере полной стоимости полиса, но с ограничением по сумме.

Официальное обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина уже подготовлено и находится в распоряжении РИА Новости.

В документе уточняется: лимит выплаты не должен превышать 10 тысяч рублей. Причем эту планку политик предлагает ежегодно пересматривать, ориентируясь на инфляцию и текущие страховые тарифы.

По словам Миронова, претендовать на возврат средств смогут только те семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родственника.

Он также напомнил простую, но важную деталь: иметь полис автогражданки – требование закона для всех водителей, от этого не уйти. А вот поддержка от государства в этом вопросе сейчас, увы, отсутствует.

В качестве аргумента глава фракции привел статистику Российского союза автостраховщиков за первый квартал 2026 года. Средняя цена страховки, по этим данным, держится на уровне примерно 7,5 тысячи рублей.

Миронов резюмирует: система помощи многодетным в стране неплохо развита – есть субсидии на квартплату, земельные участки, скидки по транспортному налогу. Но вот обязательная «автогражданка» почему-то выпала из этого списка. Новый законопроект как раз призван восполнить этот пробел.