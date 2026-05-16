Все кемперы медленные и неуклюжие, но этот Chevrolet совсем не такой

Шокирующий автодом Chevy 1972 года с 430 л.с. забыл, что такое «скучная поездка»

Большинство домов на колесах плетутся медленно, глохнут на подъемах и сливаются с серой массой кемпингов.

Но этот Chevrolet C30 1972 года выпуска – настоящий вызов всем стереотипам. Вместо слабого мотора под капотом 6,2-литровый атмосферник V8 LS3 в паре с автоматической коробкой 4L70E. Такая связка выдает около 430 л.с. – для кемпера это очень солидно.

У него яркая синяя окраска и агрессивный низкий профиль, а также пневматическая подвеска Air Ride с пружинами Ridetech. Инженеры из мастерской River City Rods специально готовили этот пикап для шоу SEMA в 2017 году, а теперь он выставлен на аукцион Mecum.

Внутри – настоящая машина времени. Пол и стены отделаны деревом, над водительской кабиной оборудована просторная спальная зона. Но есть и сюрреалистичные детали: зона отдыха украшена старым лодочным мотором, парой миниатюрных лыж, а с потолка свисают десятки старых жестяных банок в самодельной клетке. Дополняют картину массивные 22-дюймовые диски Sportz Slice и мощные тормоза Wilwood.

Это не просто кемпер для тихих ночевок у озера.

Это низкий, злой и очень громкий лоурайдер, который на стоянке кемпинга привлечет больше внимания, чем любой спорткар.