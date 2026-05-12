Продажи машин этой надежной марки подскочили в РФ почти в 4 раза

Эксперт Целиков назвал три самые популярные модели Volkswagen в РФ в 2026 году

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 4428 новых легковых машин Volkswagen. Это в 3,7 раза больше (+268%), чем в январе-апреле прошлого года (1205 шт), рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Лидером продаж у Volkswagen в России стал кроссовер Tiguan – на него пришлось больше трети всех продаж, а именно 1518 машин. Второе место занял большой кроссовер Teramont, который выбрал каждый четвёртый покупатель (24,3% или 1076 авто). Замыкает тройку лидеров компактный Tharu с результатом 968 экземпляров. Все остальные модели вместе взятые принесли бренду менее 20% спроса.

Более 95% автомобилей немецкой марки сейчас ввозятся в страну из Китая.

Как отмечает эксперт Целиков, страна происхождения давно не пугает российских водителей – главное, что марка узнаваемая и привычная.