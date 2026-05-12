Доступные корейские кроссоверы появились у дилеров: модели и цены

Топ-5 самых доступных корейских кроссоверов в России

В 2026 году на российском рынке неожиданно взлетел спрос на автомобили, которые не имеют китайского происхождения. Традиционно водители активно покупают модели корейских брендов, причем машины из этой страны можно найти как по параллельному импорту, так и у официальных дилеров.

Портал Autonews.ru выясни, сколько сейчас стоят самые доступные корейские иномарки.

Solaris HC

Под знакомой россиянам маркой Solaris скрывается двойник кроссовера Hyundai Creta с приставкой HC. Сборку наладили на предприятии под Санкт-Петербургом – в ход пошли оставшиеся корейские машинокомплекты. Эта модель считается одним из самых бюджетных кроссоверов на рынке. Правда, есть важный нюанс: в базовой версии стоит механическая коробка передач, а такую механику у дилеров найти непросто. Гораздо чаще в продаже встречается версия с классическим автоматом, которая обойдется уже на 170 тыс. рублей дороже. За базовую модификацию просят от 2 500 000 рублей.

KGM Tivoli

Еще один условно доступный официальный «кореец» – KGM Tivoli. Этот компакт-кросс напрямую конкурирует с Hyundai Creta, Tenet T4, Haval Jolion и Geely Cityray. Автомобиль выделяется необычной внешностью, но по набору опций уступает соперникам. Зато внутри – удобный, хоть и слегка олдскульный салон, плюс надежная гидромеханическая автоматическая коробка передач. Цена – от 2 890 000 рублей с учетом прямой скидки.

KGM Korando

KGM Korando заметно крупнее Tivoli, но и стоит, разумеется, дороже. Главное отличие модели – отсутствие навороченной китайской электроники и обилия сенсоров. Вместо «фишек» – привычные аналоговые приборы, крутилки и физические клавиши. Из полезных опций тут есть подогрев передних сидений, кондиционер и круиз-контроль. Ценник стартует от 3 045 000 рублей с учетом прямой скидки.

Kia Seltos

Самый дорогой вариант из представленных – Kia Seltos. За него просят минимум 3 170 000 рублей. В базе – 1,5-литровый мотор на 115 лошадиных сил, вариатор и передний привод. По сути, это классический представитель корейской школы: без излишеств, но с проверенными агрегатами.

Hyundai Mufasa

Далее следует Hyundai Mufasa с мотором на 2 л (160 л. с.), шестиступенчатым автоматом, передним приводом. Цена модели начинается от 3 500 000 рублей.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
12.05.2026 
