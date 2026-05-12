#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые правила сдачи на права: что изменилось
12 мая
Новые правила сдачи на права: что изменилось
В России начали действовать новые правила сдачи...
Новый кроссовер популярной марки прошёл сертификацию для стран ЕАЭС
12 мая
Новый кроссовер популярной марки прошёл сертификацию для стран ЕАЭС
Новый Geely Coolray с атмосферным мотором и АКП...
Доступные корейские кроссоверы появились у дилеров: модели и цены
12 мая
Доступные корейские кроссоверы появились у дилеров: модели и цены
Топ-5 самых доступных корейских кроссоверов в...

Новые правила сдачи на права: что изменилось

В России начали действовать новые правила сдачи экзаменов на права

12 мая 2026 года в России вступила в силу новая редакция постановления Правительства № 1097, в котором прописаны правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее постановление уже опубликовали на портале правовой информации.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вы удивитесь, узнав, сколько водителей заваливают этот тест на знание ПДД

 Одно из главных изменений: практический экзамен после сдачи теоретической части теперь назначается в течение 60 календарных дней, а не 180, как раньше. В случае, если попытки сдать «город» заняли более полугода с момента проверки теоретических знаний, теорию придётся пересдавать.

Ужесточились и правила сдачи. Так, запрещается использовать «средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы» во время теста. В случае нарушения запрета результаты теста будут отменены, а пересдача возможна только через год.

Источник:  Интернет-портал правовой информации
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
12.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0