Новые правила сдачи на права: что изменилось

В России начали действовать новые правила сдачи экзаменов на права

12 мая 2026 года в России вступила в силу новая редакция постановления Правительства № 1097, в котором прописаны правила проведения экзаменов в Госавтоинспекции и выдачи водительских удостоверений. Соответствующее постановление уже опубликовали на портале правовой информации.

Одно из главных изменений: практический экзамен после сдачи теоретической части теперь назначается в течение 60 календарных дней, а не 180, как раньше. В случае, если попытки сдать «город» заняли более полугода с момента проверки теоретических знаний, теорию придётся пересдавать.

Ужесточились и правила сдачи. Так, запрещается использовать «средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы» во время теста. В случае нарушения запрета результаты теста будут отменены, а пересдача возможна только через год.