Не губите резину: названы ошибки при хранении зимних шин

Эксперт Попов: В месте хранения шин не должно быть очень сухо и тепло и наоборот

Когда наступает пора менять покрышки, многие водители думают только о процессе переобувки и забывают о том, как правильно сохранить снятый комплект до следующего сезона. При хранении зимней резины нужно найти место с подходящим режимом температуры и влажности, рассказал автоэксперт Дмитрий Попов. «Там не должно быть сильно сухо и тепло или наоборот», – отметил он.

Существует два варианта хранения резины. «Первая версия – хранить в «бутерброде», то есть укладывать покрышку на покрышку. Вторая версия – вертикально выставлять либо вешать в таком положении за крюки», – поделился Попов. И та, и другая версия имеют право на жизнь, но обязательно требуют ротационных действий.

«Что это значит? Если человек хранит покрышки в «бутерброде», то раз в 2–3 недели нужно перекладывать нижнее колесо наверх. Если храним вертикально, то нужно не забывать каждые 2–3 недели прокручивать их на 90 градусов», – посоветовал эксперт.