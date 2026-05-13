Суперкомфортный и статусный: эта российская автоновинка вытеснит Mercedes и BMW

Премьера нового большого российского седана Senat 900 пройдет 4 июня на ПМЭФ

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально дебютирует первенец нового российского автобренда Senat. Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию, получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится встать на конвейер бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Габариты новинки впечатляют: 5,14 метра в длину, почти 2 метра в ширину и 1,5 метра в высоту – это чистый F-класс по европейским меркам.

В базовое оснащение, по заявлению производителя, войдут полный привод и адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса. Салон предложат в двух вариантах: традиционном пятиместном или четырёхместном – во втором случае на втором ряду появятся капитанские кресла, оснащённые электроприводами.

Набор опций и правда внушает уважение. Помимо премиальной отделки из натуральной кожи, дерева, алюминия и замши, машина получит четырёхзонный климат-контроль с очисткой воздуха, проекционный дисплей и два экрана высокого разрешения прямо на передней панели. Внутри будет тихо – инженеры особо отмечают высокоэффективную шумоизоляцию.

В списке оборудования также массаж с вентиляцией для сидений, откидные столики для задних пассажиров, доводчики дверей и целый арсенал электронных ассистентов: от адаптивного круиз-контроля до системы распознавания дорожных знаков. Мультимедиа, кстати, завязана на российские онлайн-сервисы.

Под капотом – продольная «турбошестёрка» объёмом 3,0 литра, выдающая 326 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. В паре с ней работает 8-диапазонный гидромеханический автомат. С места до сотни полноприводный седан разгоняется за 6,5 секунды.

За управляемость отвечает система Torque Vectoring – она интеллектуально перебрасывает тягу между колёсами одной оси, улучшая сцепление на скользкой дороге и уменьшая радиус разворота. Внешность выполнена в строгом стиле Aurus Senat: прямые линии, статусные формы, никакой лишней вычурности.

По мнению главного редактора «За рулём» Максима Кадакова, модель идеально подходит для корпоративных парков и госструктур. Эксперт считает, что Senat 900 способен со временем вытеснить из гаражей одноклассников от Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Рекомендуем Найден отличный способ упростить ремонт мотора с помощью подручных материалов

«У них зачастую пробеги за 400 тысяч километров, и обслуживание «старого премиума» превратилось в настоящую головную боль. При этом Senat 900 будет существенно дешевле, а ещё – обеспечен дилерскими СТО, запчастями и поддержкой 24/7», – подчеркнул Кадаков в своём канале.

Эксперт Олег Мосеев добавил, что на рынке образовался серьёзный разрыв между доступными бизнес-седанами вроде Lada Aura и представительскими машинами во главе с Aurus Senat. Он отмечает, что хотя все ждали премиальный Volga C50 на базе Geely Preface, Senat 900 выглядит куда интереснее для целевой аудитории и корпоративных заказчиков.

«Первоначально переговоры шли по сборке на бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово, но в итоге площадкой выбрали Шушары. И это только начало: за Senat 900 точно пойдут другие модели, и речь идёт не о крупноузловой сборке, а о полноценном производстве», – заявил Мосеев.

Планы и перспективы производства

В сентябре 2025 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что партнёром проекта выступает компания из дружественной страны. Официальная премьера Senat 900 ожидается на ПМЭФ – именно там, по словам Максима Кадакова, озвучат планы по расширению модельного ряда и развитию новой полноприводной платформы бренда.

Напомним, что завод в Шушарах раньше выпускал Toyota Camry и RAV4. С 2023 года предприятие контролирует ФГУП «НАМИ», и сейчас оно готовится к перезапуску. По информации главы КППИиТ Петербурга Александра Ситова, инвестиции в проект составят порядка 55 млрд рублей, а на производстве появится почти 2 тысячи новых рабочих мест.