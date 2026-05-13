Рама и полный привод: новый внедорожник известной марки прошел регистрацию
Китайское министерство промышленности обновило свой каталог новинкой: полноприводным гибридным внедорожником GAC Yue 7. Этот автомобиль построен на рамной конструкции и способен проехать без бензина до 190 км, причём тягу ему обеспечивает параллельная установка PHEV.

Интересно, что Yue 7 – первый серийный рамный SUV от компании GAC. Разработка модели заняла чуть больше года: её начали в 2024-м, и за это время в проект вложили около 550 млн юаней (это примерно 5,5 млрд рублей). В апреле машину показали на Пекинском автосалоне, и теперь она наконец-то получила «добро» на конвейер и старт продаж.

Типичные черты класса «честный внедорожник»: угловатый кузов, массивные бамперы, большие колёсные арки и штатные пороги. Спереди – крупные блоки оптики и решётка с буквами GAC, а сзади – распашная дверь багажника. На ней может висеть либо запаска, либо пластиковый бокс. Заявлена пневмоподвеска с регулировкой клиренса, фаркоп с электроприводом и даже сенсор LiDAR на крыше.

Габариты кузова: 5045х2004х1933 мм, если на пятой двери закреплено запасное колесо. Без него длина составляет 4999 мм. Колёсная база – 2900 мм, в салоне пять мест. Углы въезда и съезда – 30 и 33 градуса соответственно, правда, с фаркопом последний падает до 24 градусов.

Масса у рамника приличная – снаряжёнка варьируется от 2330 до 2510 кг в зависимости от версии, а полная достигает 3030 кг. В качестве штатных колёс предлагают два варианта: 265/65R18 и 275/55R20. Кстати, Yue 7 может тянуть прицеп массой до 1600 кг.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор (4A15J4) мощностью 170 л.с. (125 кВт), который работает в паре с гибридной установкой с внешней подзарядкой. Максимальная скорость – 200 км/ч.

Данные по электродвигателям Минпром пока не раскрывает, хотя уже известно про двухмоторную систему полного привода i-4WD. Зато в каталоге указали два варианта тяговых аккумуляторов: на 28,3 и 45 кВт·ч. В первом случае запас хода на чистом электричестве составит 116 км, во втором – 188 км.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Минпром КНР
13.05.2026 
