Запах новой машины – яд в салоне?

Эксперты: химия в салоне автомобиля становится в 5 раз токсичнее на жаре

Многие обожают « запах нового авто», но эксперты утверждают, что он может быть очень вреден.

Немецкие организации ADAC и Fraunhofer-Institut, чьи данные приводит издание 110km.ru, проверили четыре популярные модели (VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid), и выяснили: химический коктейль в салоне напрямую зависит от температуры и возраста машины.

Чем моложе автомобиль и жарче на улице, тем выше концентрация летучих органических соединений. Среди них формальдегид, который считается канцерогеном.

Пока на улице прохладно, показатели укладываются в норму. Но стоит оставить авто под солнцем – уровень токсинов скачет, а у модели BYD Seal 6 объем вредных веществ оказался в пять раз выше нормы даже после проветривания. У остальных моделей вентиляция помогала снизить концентрацию вредных веществ.

Особенно коварен формальдегид: он раздражает глаза и дыхательные пути, а при длительном контакте повышает риск серьезных заболеваний. VW Golf сохранял неприятный запах спустя 200 дней.

Европа все время ужесточает правила: с 2027 года допустимый порог формальдегида снизят почти вдвое. Эксперты требуют от автопроизводителей полной прозрачности – покупатель имеет право знать, чем дышит в салоне. Если стойкий химический запах не выветривается неделями, это юридически считается недостатком товара.

Специалисты советуют всегда проветривать салон перед поездкой, в жару включать режим подачи свежего воздуха и избегать дополнительных источников запаха вроде освежителей. При покупке стоит сделать тест-драйв и обратить внимание на запах в салоне.