Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов

Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Skoda форсирует создание второго поколения кроссовера Karoq – новинку планируют представить в 2028 году, причем цикл разработки сжали до трех лет. Обычно на подобные проекты у чешского бренда уходит на год больше. Главная причина спешки – растущее давление со стороны китайских автопроизводителей, которые активно захватывают европейский рынок.

Глава технического развития Skoda Йоханнес Нефт в беседе с Autoexpress признал: это будет одна из самых стремительных разработок как внутри Volkswagen Group, так и для самой марки. Сэкономить время удалось за счет использования уже обкатанной платформы MQB Evo – на ней базируются нынешние Kodiaq, Superb, а также Volkswagen Golf и T-Roc. Кстати, именно эта архитектура позволит оснастить Karoq гибридными силовыми установками, которые Нефт считает ключевым элементом для будущего поколения.

Правда, полностью электрической версии ждать не стоит – эту нишу уже закрывает электромобиль Elroq. Зато у новинки обещают переработанную внешность: увеличенную решетку радиатора с вертикальными ламелями, острые ходовые огни и черную окантовку по переднему периметру кузова. В салоне появятся крупные дисплеи на свежей Android-платформе, улучшенный климат-контроль и фирменные мелочи вроде зонта в дверце водителя и скребка для льда в задней двери.

Нынешние конкуренты вроде Nissan Qashqai и Kia Sportage за последние годы серьезно прибавили, но главная головная боль Skoda – китайские новички сегмента SUV, в частности популярный Jaecoo 7. Долгое время проекту мешала неопределенность с будущими нормами выбросов в Евросоюзе, но теперь, по данным портала, работа идет полным ходом.

Источник:  Газета.Ru
Лежнин Роман
Фото: Skoda
12.05.2026 
Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+9