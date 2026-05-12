Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов

Skoda ускорила разработку нового Karoq до рекордных трех лет

Skoda форсирует создание второго поколения кроссовера Karoq – новинку планируют представить в 2028 году, причем цикл разработки сжали до трех лет. Обычно на подобные проекты у чешского бренда уходит на год больше. Главная причина спешки – растущее давление со стороны китайских автопроизводителей, которые активно захватывают европейский рынок.

Глава технического развития Skoda Йоханнес Нефт в беседе с Autoexpress признал: это будет одна из самых стремительных разработок как внутри Volkswagen Group, так и для самой марки. Сэкономить время удалось за счет использования уже обкатанной платформы MQB Evo – на ней базируются нынешние Kodiaq, Superb, а также Volkswagen Golf и T-Roc. Кстати, именно эта архитектура позволит оснастить Karoq гибридными силовыми установками, которые Нефт считает ключевым элементом для будущего поколения.

Правда, полностью электрической версии ждать не стоит – эту нишу уже закрывает электромобиль Elroq. Зато у новинки обещают переработанную внешность: увеличенную решетку радиатора с вертикальными ламелями, острые ходовые огни и черную окантовку по переднему периметру кузова. В салоне появятся крупные дисплеи на свежей Android-платформе, улучшенный климат-контроль и фирменные мелочи вроде зонта в дверце водителя и скребка для льда в задней двери.

Нынешние конкуренты вроде Nissan Qashqai и Kia Sportage за последние годы серьезно прибавили, но главная головная боль Skoda – китайские новички сегмента SUV, в частности популярный Jaecoo 7. Долгое время проекту мешала неопределенность с будущими нормами выбросов в Евросоюзе, но теперь, по данным портала, работа идет полным ходом.