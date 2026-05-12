Майский сюрприз: продажи машин подскочили почти на 50%

Продажи новых легковых авто в РФ с 4 по 10 мая выросли на 47,2% к прошлому году

На 19-й неделе (с 4 по 10 мая) 2026 года в России реализовали 25 832 новых легковых автомобиля. Такие цифры приводят аналитики агентства « АВТОСТАТ», опираясь на информацию от АО «ППК». По сравнению с предыдущей неделей продажи прибавили 1,6%, а вот если смотреть на аналогичный период прошлого года – рост составил уже внушительные 47,2%.

Почему так резко взлетели показатели? Специалисты связывают это сразу с двумя факторами: во-первых, между майскими праздниками оказалось много рабочих дней, а во-вторых, сработал эффект низкой базы – год назад рынок переживал настоящий «идеальный шторм».

Другие сегменты тоже чувствуют себя увереннее, чем неделю или год назад. Продажи новых LCV (лёгких коммерческих автомобилей) на 19-й неделе добрались до отметки в 1396 единиц. Это плюс 20,9% по сравнению с предыдущей неделей и плюс 19,7% – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теперь о грузовиках. Суммарная реализация среднетяжёлых и тяжёлых машин (HCV и MCV) составила 874 штуки. Относительно показателей прошлой недели тут прирост на 8,4%, а в годовом выражении – плюс 56,9%. При всём этом результат всё ещё недотягивает до тысячи. «По отдельности столь малые цифры по HCV и MCV даже не имеет смысла показывать», – прокомментировал ситуацию Сергей Целиков, директор агентства «АВТОСТАТ».

Что касается автобусов, за неделю продали 234 машины. Это на 61,4% больше, чем на предыдущей неделе, и на 160% – чем год назад. Правда, как напоминают эксперты, этот сегмент далеко не так сильно привязан к рыночной конъюнктуре. Он гораздо больше зависит от региональных и федеральных программ обновления парков.