Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Автоэксперт оценил уход марки Kaiyi с российского авторынка

Эксперт Гаврилов: примеру Kaiyi последуют и другие китайские автомарки

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов оценил уход с российского авторынка марки Kaiyi. Специалист считает, что новые автомобили под брендом Kaiyi в дилерских центрах, скорее всего, больше не появятся – никаких официальных заявлений о том, что дилерская сеть будет заниматься их продажами, марка не делала.

Падение продаж наблюдалось у компании довольно давно. Даже попытка наладить локальную сборку не помогла бренду закрепиться на российском рынке и найти свою нишу.

Примеру Kaiyi вполне могут последовать и другие китайские производители. Речь идет о тех, чьи ежемесячные продажи по всей России сейчас недотягивают и до 50 машин. Среди них есть и компании, которые пытались запустить сборку в нашей стране, отмечает эксперт.

Однако при столь низких объемах реализации и отсутствии серьезных маркетинговых вложений говорить об успешности таких брендов просто не приходится.

Российский авторынок сейчас находится на совершенно ином этапе развития по сравнению с 2022-2023 годами. Поэтому марки с минимальной узнаваемостью и скромными продажами, вышедшие на рынок официально 3-4 года назад, вполне могут решить свернуть деятельность – по крайней мере, когда речь идет о реализации новых машин.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
12.05.2026 
