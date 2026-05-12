Ржаветь не будет, ломаться не спешит: почти идеальный б/у авто за 1 млн рублей
Новая машина за миллион рублей? Сегодня это почти только Лада Гранта.
Но если не бояться пробега, варианты есть. Эксперт «За рулем» проанализировал несколько когда-то локализованных на нашем рынке моделей и одним из надежных кандидатов считает недавний еще бестселлер Volkswagen Polo.
За миллион сейчас можно прицениться к машинам 2019–2020 года. Чаще всего под капотом окажется атмосферник 1.6 на 110 л.с. По отзывам (и даже таксистским), мотор ходит долго и бодро. Да, у некоторых случается масложор, но у конкретного автомобиля его может и не быть. Главное правило: не тянуть с заменой ремня ГРМ.
Производитель просит менять его каждые 120 тыс. км, но лучше закладываться на 80–90 тысяч.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
– Коробка – шестиступенчатый автомат, близнец Aisin TF-60SN. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч, иначе продукты износа быстро добьют гидроблок. Иногда попадаются версии с турбомотором 1.4 (125 л.с.) и роботом.
Качество краски и металла у Polo высокое, но переднюю кромку крыши лучше затянуть в пленку. А вот эргономика водительского места, несмотря на 15-летний возраст платформы, до сих пор одна из лучших в классе.
О других надежных седанах вторичного рынка вы можете почитать здесь.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте