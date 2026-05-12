Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Ржаветь не будет, ломаться не спешит: почти идеальный б/у авто за 1 млн рублей

Эксперт Виноградов рассказал о плюсах и минусах подержанного Volkswagen Polo

Новая машина за миллион рублей? Сегодня это почти только Лада Гранта.

Эксперт раскрыл реальную наценку дилеров при продаже автомобилей

Но если не бояться пробега, варианты есть. Эксперт «За рулем» проанализировал несколько когда-то локализованных на нашем рынке моделей и одним из надежных кандидатов считает недавний еще бестселлер Volkswagen Polo.

За миллион сейчас можно прицениться к машинам 2019–2020 года. Чаще всего под капотом окажется атмосферник 1.6 на 110 л.с. По отзывам (и даже таксистским), мотор ходит долго и бодро. Да, у некоторых случается масложор, но у конкретного автомобиля его может и не быть. Главное правило: не тянуть с заменой ремня ГРМ.

Volkswagen Polo
Производитель просит менять его каждые 120 тыс. км, но лучше закладываться на 80–90 тысяч.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Коробка – шестиступенчатый автомат, близнец Aisin TF-60SN. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч, иначе продукты износа быстро добьют гидроблок. Иногда попадаются версии с турбомотором 1.4 (125 л.с.) и роботом.

Качество краски и металла у Polo высокое, но переднюю кромку крыши лучше затянуть в пленку. А вот эргономика водительского места, несмотря на 15-летний возраст платформы, до сих пор одна из лучших в классе.

Volkswagen Polo
О других надежных седанах вторичного рынка вы можете почитать здесь.

Алексеева Елена
Фото:Volkswagen и «За рулем»
12.05.2026 
Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
+67