Обновленный Geely Cityray появится и в России

На Auto China 2026 показали рестайлинговый кроссовер Geely Cityray

На Пекинском автосалоне выставили ранее обновленный кроссовер Geely Cityray в специальной, юбилейной версии.

Рекомендуем Кроссовер Tenet T4L теперь выпускают в РФ

Автомобиль сохранил черты рестайлинга 2025 года: строгий дизайн, компактные фары, новую решетку радиатора и светодиодную полосу под кромкой капота. Сзади – стреловидные LED-фонари.

Силовая установка не изменилась: 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Для России его мощность снижена до 147 л.с. (в Китае двигатель не «придушен»).

Максимальная скорость – 198 км/ч, расход по циклу WLTC – 6,44 л/100 км.

В салоне – большой горизонтальный экран мультимедиа, но в спецверсии установлена улучшенная система Flyme Auto. Ранее горизонтальный дисплей был заменен на вертикальный с высоким разрешением. Доступна многоцветная атмосферная подсветка, включая подсветку динамиков и багажного отделения.

Вероятнее всего, в таком виде обновленный Cityray в течение года доберется и до России. Пока у нас представлена дорестайлинговая версия.