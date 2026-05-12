#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
Автоэксперт Федотов: Перед летом необходимо...
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
12 мая
Skoda пришлось ускорить разработку нового Karoq из-за натиска китайских брендов
Skoda ускорила разработку нового Karoq до...
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
12 мая
Названы самые беспроблемные семейные кроссоверы: список из 10 моделей
Chevrolet Blazer возглавил рейтинг самых...

Обновленный Geely Cityray появится и в России

На Auto China 2026 показали рестайлинговый кроссовер Geely Cityray

На Пекинском автосалоне выставили ранее обновленный кроссовер Geely Cityray в специальной, юбилейной версии.

Рекомендуем
Кроссовер Tenet T4L теперь выпускают в РФ

Автомобиль сохранил черты рестайлинга 2025 года: строгий дизайн, компактные фары, новую решетку радиатора и светодиодную полосу под кромкой капота. Сзади – стреловидные LED-фонари.

Силовая установка не изменилась: 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с. работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Для России его мощность снижена до 147 л.с. (в Китае двигатель не «придушен»).

Максимальная скорость – 198 км/ч, расход по циклу WLTC – 6,44 л/100 км.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В салоне – большой горизонтальный экран мультимедиа, но в спецверсии установлена улучшенная система Flyme Auto. Ранее горизонтальный дисплей был заменен на вертикальный с высоким разрешением. Доступна многоцветная атмосферная подсветка, включая подсветку динамиков и багажного отделения.

Вероятнее всего, в таком виде обновленный Cityray в течение года доберется и до России. Пока у нас представлена дорестайлинговая версия.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Юрий Тимкин
Количество просмотров 41
12.05.2026 
Фото:Юрий Тимкин
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Geely Cityray

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв