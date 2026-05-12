Как подготовить систему охлаждения автомобиля к жаркому лету? Советы эксперта
12 мая
Мотор и платформа Volvo: этот седан сейчас можно купить в России по цене Лады

В России начались продажи седана Lynk＆Co 03 по цене от 2,4 млн рублей

Один из столичных автосалонов открыл заказ на доступный китайский седан Lynk&Co с индексом 03. Уточняется, что автомобиль 2026 года выпуска полностью русифицирован и доступен с льготным утильсбором.

В основе пятидверного седана лежит та самая модульная архитектура CMA, которую совместно разрабатывали инженеры Geely и Volvo. Габариты машины вполне привычные для C-класса: 4,7 метра в длину, 1843 мм в ширину и 1460 мм в высоту. Колёсная база, кстати, составляет 2730 мм, а вот дорожный просвет – всего 146 миллиметров, что выдаёт скорее асфальтовый характер модели.

Под капотом стоит рядный 1,5-литровый двигатель на четыре цилиндра, развивающий 158 лошадиных сил. Работает он в паре с семиступенчатым роботом, а крутящий момент передаётся исключительно на передние колёса – полного привода не предусмотрено.

Список оборудования, между прочим, выглядит вполне достойно: виртуальная приборка, мультимедийная система с огромным тачскрином на 15,4 дюйма, полностью адаптированная под российского пользователя и с поддержкой Apple CarPlay. Ещё тут есть и камеры кругового обзора, и аудиосистема на восемь динамиков, и мониторинг слепых зон, панорамная крыша, а также круиз-контроль.

Цены на Lynk&Co 03 в России стартуют с отметки 2 399 000 рублей. Эта сумма практически совпадает со стоимостью заряженной версии Lada Vesta Sport – хотя автомобили относятся к совершенно разным категориям.

Источник:  Quto
Ушакова Ирина
Фото:Lynk&Co
12.05.2026 
