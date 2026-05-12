Таможни Приморья отчитались о росте импорта автомобилей

С января по апрель 2026 года импорт машин через таможни Приморья вырос на 8,1%

В Приморье подвели итоги работы таможенных пунктов за первые четыре месяца года. Через Владивосток с января по апрель 2026 года ввезли 86 760 легковых машин – это на 8,1% больше, чем за тот же отрезок прошлого года. Тогда цифра составляла 80 230 единиц. Данные обнародовало Дальневосточное таможенное управление на своём официальном сайте.

В ведомстве опровергли слухи о заторах в портах и затянутом оформлении «личников». По их словам, информация о скоплении машин и увеличении сроков – не более чем выдумка. На деле очередей нет, а процессы идут в штатном режиме, хотя объёмы действительно растут.

На Уссурийской таможне за январь – апрель оформили для личного пользования 25 752 транспортных средства. Это втрое выше уровня первых четырёх месяцев 2025-го. Правда, если сравнивать с пиковым периодом сентября – декабря минувшего года, то показатель оказался почти вдвое скромнее. Кстати, в марте 2026 года транзитом из Уссурийска в другие города уехали 33 машины, а уже в апреле – 220.

