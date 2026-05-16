На продажу выставили Chevrolet Suburban из кремлевского ГОНа

Chevrolet Suburban из кремлевского ГОНа выставили на продажу за 2,45 млн рублей

В Стерлитамаке на продажу выставили американский полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban.

Владелец утверждает, что ранее машина работала в Москве, и не где-нибудь, а в Гараже особого назначения ФСО России.

Оснащение топовое: под капотом – Big Block V8 объемом 7,4 литра и мощностью 290 л.с. (в ПТС вписано лишь две сотни «лошадей») в сочетании с автоматом. В комплектацию входят кожаный салон, широкий зимний пакет, электропакет, круиз-контроль, противоугонка, ксеноновые фары.

В общем, классика девяностых высшей пробы. Пробег этого выпущенного в 1994-м черного Chevrolet Suburban составляет чуть менее 380 тысяч км – вполне терпимо для такого рода техники. Да и цена невысока – 2,45 млн рублей. С другой стороны, понятно, что это машина для ценителей.