Этот семейный автомобиль надежной марки сейчас дешевле 900 тысяч рублей

В РФ в продажу вышли Mitsubishi Delica Mini по цене от 890 тыс. рублей

Дилеры, занимающиеся параллельным импортом, начали предлагать Mitsubishi Delica Mini.

Этот праворульный японский микровэн можно заказать под ключ по цене от 890 000 рублей. Главная фишка японского микровэна – вовсе не дизайн или мощь, а то, что в салоне высотой 1400 мм дети могут стоять не сгибаясь. Добавьте сюда сдвижные двери с электроприводом, водоотталкивающую обивку и легко моющийся пол в багажнике – получается почти идеальная машина для повседневных забот.

Под капотом – скромный трёхцилиндровый бензиновый двигатель на 0,7 литра. В атмосферном исполнении он выдаёт 52 л.с. и 60 Нм крутящего момента. Версия с турбиной уже интереснее: 64 л.с. и 100 Нм. Привод – передний или полный, а работает всё это в паре с вариатором.

Практически все машины, по данным «Автоновости дня», идут под заказ. Реализуют их компании из Владивостока. Самый доступный вариант – оранжевая турбированная версия с чёрным салоном, кожаным мультирулем и сенсорной медиасистемой. В базе – однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел и электронный ручник с AutoHold.

Модификация Mitsubishi Delica Mini Premium с турбомотором и полным приводом оценивается в 1 300 000 рублей. Чуть дороже – Premium Delimaru Package 4WD: за него просят уже 1 350 000 рублей.

