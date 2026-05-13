Skoda выпустила новую мощную Fabia

Компания Skoda представила новый заряженный хэтчбек Fabia Motorsport Edition

Чешская компания представила специальную версию Skoda Fabia Motorsport Edition. Хэтчбек, который сделан на базе Fabia 130 Special Edition, визуально похож на Fabia RS Rally2 из-за характерной графики на кузове.

Представленный вариант модели отличается от других модификаций новым окрасом кузова с черной крышей. Экстерьер дополнили наклейками, указывающими на принадлежность автомобиля к специальной серии. Также визуально хэтчбек выделяется за счет новых светодиодных фар, 18-дюймовых колесных дисков и уменьшенного на 15 мм за счет спортивной подвески клиренса.

Интерьер спецверсии может похвастать карбоновой отделкой. Стандарные передние кресла и руль заменили на спортивные. Кроме того, в салоне есть табличка с индивидуальным номером автомобиля. Под капотом у новой Fabia турбодвигатель объемом 1,5 литра, максимальную отдачу которого довели до 177 л. с.

С ним сочетается 7-ступенчатая роботизированная КПП, которая была специально доработана. В Skoda заявили, что коробка обеспечивает более точное переключение передач на высоких и низких скоростях. Разгон до 100 км/ч у хэтчбека занимает 7,4 с.

Всего Skoda выпустит только 125 экземпляров новой спортивной Fabia. В Чехии за такой хэтчбек просят почти 700 000 крон, или около 2,5 млн рублей по текущему курсу.