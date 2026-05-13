Skoda выпустила новую мощную Fabia

Компания Skoda представила новый заряженный хэтчбек Fabia Motorsport Edition

Чешская компания представила специальную версию Skoda Fabia Motorsport Edition. Хэтчбек, который сделан на базе Fabia 130 Special Edition, визуально похож на Fabia RS Rally2 из-за характерной графики на кузове.

Представленный вариант модели отличается от других модификаций новым окрасом кузова с черной крышей. Экстерьер дополнили наклейками, указывающими на принадлежность автомобиля к специальной серии. Также визуально хэтчбек выделяется за счет новых светодиодных фар, 18-дюймовых колесных дисков и уменьшенного на 15 мм за счет спортивной подвески клиренса.

Интерьер спецверсии может похвастать карбоновой отделкой. Стандарные передние кресла и руль заменили на спортивные. Кроме того, в салоне есть табличка с индивидуальным номером автомобиля. Под капотом у новой Fabia турбодвигатель объемом 1,5 литра, максимальную отдачу которого довели до 177 л. с.

С ним сочетается 7-ступенчатая роботизированная КПП, которая была специально доработана. В Skoda заявили, что коробка обеспечивает более точное переключение передач на высоких и низких скоростях. Разгон до 100 км/ч у хэтчбека занимает 7,4 с.

Всего Skoda выпустит только 125 экземпляров новой спортивной Fabia. В Чехии за такой хэтчбек просят почти 700 000 крон, или около 2,5 млн рублей по текущему курсу.

Skoda Fabia Motorsport Edition
Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
13.05.2026 
Отзывы о Skoda Fabia (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Fabia  2012
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.
+4