Skoda выпустила новую мощную Fabia
Чешская компания представила специальную версию Skoda Fabia Motorsport Edition. Хэтчбек, который сделан на базе Fabia 130 Special Edition, визуально похож на Fabia RS Rally2 из-за характерной графики на кузове.
Представленный вариант модели отличается от других модификаций новым окрасом кузова с черной крышей. Экстерьер дополнили наклейками, указывающими на принадлежность автомобиля к специальной серии. Также визуально хэтчбек выделяется за счет новых светодиодных фар, 18-дюймовых колесных дисков и уменьшенного на 15 мм за счет спортивной подвески клиренса.
Интерьер спецверсии может похвастать карбоновой отделкой. Стандарные передние кресла и руль заменили на спортивные. Кроме того, в салоне есть табличка с индивидуальным номером автомобиля. Под капотом у новой Fabia турбодвигатель объемом 1,5 литра, максимальную отдачу которого довели до 177 л. с.
С ним сочетается 7-ступенчатая роботизированная КПП, которая была специально доработана. В Skoda заявили, что коробка обеспечивает более точное переключение передач на высоких и низких скоростях. Разгон до 100 км/ч у хэтчбека занимает 7,4 с.
Всего Skoda выпустит только 125 экземпляров новой спортивной Fabia. В Чехии за такой хэтчбек просят почти 700 000 крон, или около 2,5 млн рублей по текущему курсу.
