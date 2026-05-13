Названы главные проблемы с гарантийным ремонтом новых «китайцев»

Самая уязвимая часть современных автомобилей из Китая — это электроника

Когда речь заходит о гарантийном ремонте, у многих владельцев китайских автомобилей возникают серьезные сложности. К такому выводу пришли специалисты, опрошенные профильными изданиями.

Первые признаки проблем, как отмечают эксперты, обычно появляются после того, как машина проезжает от 30 до 40 тысяч километров. Самая уязвимая часть современных авто из КНР – это электроника.

Директор департамента по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров пояснил, что чаще всего владельцы сталкиваются с поломками экранов. Нередки сбои в работе электронных помощников, а также неполадки медиацентров, климат-контроля и камер кругового обзора с парктрониками. Особенно остро эти проблемы проявляются в морозы.

Менеджер компании Marshall Евгений Матвеев добавил, что зимой у ряда моделей самопроизвольно опускаются стекла. Система экстренного торможения тоже иногда срабатывает без видимой причины. Кроме того, на приборной панели неожиданно загораются индикаторы ошибок, которые потом так же внезапно гаснут сами по себе.

Главная же головная боль – это гарантийный ремонт. Далеко не всегда дилеры готовы признавать неисправность. Петров отмечает: часто такие поломки квалифицируют как «некритичные» или списывают все на неправильную эксплуатацию со стороны водителя.

Еще один неприятный сюрприз для многих – коррозия. Следы ржавчины на кузове чаще всего появляются на колесных арках и над лобовым стеклом. Происходит это уже в первые год-два активной езды. Причина в том, что многие элементы – капот, стойки и крыша – не оцинкованы. По мнению Петрова, современные китайские машины ржавеют быстрее, чем корейские аналоги того же возраста.