Этот новый российский седан станет любимым автомобилем чиновников

Эксперт Мосеев: Senat 900 станет эталонным авто для чиновников

Премьера первого седана нового российского автобренда Senat состоится 4 июня на ПМЭФ.

Модель под индексом 900, по словам экспертов, может стать основным служебным автомобилем для отечественных чиновников. Под капотом у новинки – 3-литровый бензиновый V6, выдающий 326 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. В оснащение войдут полный привод и адаптивная пневмоподвеска.

Олег Мосеев, который плотно общается с представителями госаппарата, пояснил, что у этой аудитории давно назрел вопрос, на чём ездить после ухода западных брендов. Поначалу многие возлагали надежды на Geely Preface под маркой Volga, однако Senat 900 точнее соответствует их запросам.

«Я плотно общаюсь с российскими чиновниками, и у них есть сейчас вопрос: на чем они будут ездить. У этой целевой аудитории раньше появилась надежда на аналог Geely Preface, который будет производиться под брендом Volga, но Senat 900 больше укладывается в их желания», – отметил специалист.

Впрочем, появление Senat может подстегнуть развитие и самой Volga, не исключил эксперт. Либо же всё останется как есть, и Volga C50 закроет потребности среднего звена, а более крупные седаны отойдут новому бренду.

«Но возможно, что все останется так, как есть, а Volga сохранит в обозримом будущем линейку из трех моделей. Volga C50 в таком случае закроет средний уровень чиновников, которые прежде ездили на Toyota Camry, оставив нишу более крупных седанов за Senat», – заключил Мосеев.

