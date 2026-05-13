Новые автомобили признаны опасными для здоровья в жару

ADAC: в прогретом салоне нового авто ускоряется испарение вредных веществ

Согласно данным исследования, в процессе сборки машин, особенно пластиковых деталей интерьера, выделяются химические соединения. При определённой концентрации они становятся небезопасны для человека.

Летом, когда салон прогревается на солнце, эти вещества начинают испаряться активнее. Особенно это касается свежих автомобилей. Самую серьёзную угрозу среди них представляет формальдегид – при долгом воздействии он может вызывать рак. Не менее вредны бензол, толуол, этилбензол и стирол, если их вдыхать.

В эксперименте участвовало пять машин разного возраста: гибридный Hyundai Kona (216 дней), Dacia Spring (92 дня), BYD Seal 6 Touring (116 дней) и два Volkswagen Golf eTSI – самому новому было 39 дней, а самому старому – 200. Испытания проходили в специальной климатической камере, которая замеряла уровень загрязнителей внутри салона при разной температуре.

Все образцы превысили норму летучих органических соединений (ЛОС), установленную Федеральным агентством по охране окружающей среды Германии (UBA). У 39-дневного Golf концентрация углеводородов в воздухе оказалась в пять раз выше, чем у 200-дневного. Немало ЛОС нашли и в BYD Seal 6 Touring.

Впрочем, немецкое законодательство пока обязывает соблюдать пределы ЛОС только по формальдегиду, да и то – с 2027 года. При «атмосферном» режиме (23 градуса Цельсия) показатели всех протестированных машин укладывались в допустимые рамки.

Картина резко менялась при нагреве, например, когда авто стояло под прямыми лучами. Самые высокие цифры снова показал почти новый VW Golf. Хорошая новость: включение системы вентиляции сразу серьёзно снижало концентрацию.

Исследователи дают простой совет владельцам свежих машин. Если в салоне есть подозрительный запах, перед поездкой стоит как следует проветрить его. Это существенно уменьшит количество вредных примесей в воздухе.

Когда странный запах не исчезает спустя несколько недель, покупатель вправе письменно заявить о дефекте дилеру. Специалисты напоминают: точный возраст авто можно узнать только в Сертификате соответствия (COC) – там указана дата финальной проверки на заводе.