Как Китай всего за 3 месяца очистил свой рынок от слабых и некачественных машин

Эпоха «сырых» машин в Поднебесной закончилась, уступив место реальным технологиям

Май 2026 года китайский автопром встречает в новой реальности.

Запрет властей КНР на продажу машин ниже себестоимости и отмена субсидий на электрокары за три месяца превратили ценовую войну на внутреннем рынке в жесткий естественный отбор.

Как пояснил основатель компании ВсёИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган, Пекин решил остановить внутренний каннибализм, когда компании уничтожали свою прибыль ради доли рынка. С февраля этого года у молодых брендов исчезла возможность демпинговать. В итоге с рынка начали пропадать «бренды-эфемеры», выживавшие только за счет скидок.

Теперь, чтобы оправдать цену, производителям приходится инвестировать в качество и инновации. За три месяца рынок увидел больше реальных разработок, чем за два года бесконечных распродаж. Настоящий бум переживают системы автопилотирования и новые аккумуляторы.

По мнению эксперта, жесткие ограничения стали мощным ускорителем. Китайские автогиганты перенесли битву из бухгалтерии в конструкторские бюро.

Девиз «доступные автомобили любой ценой» сменился на «технологии как стандарт». Последствия принятых мер ощутит весь мир. Когда крупнейший авторынок планеты перестает конкурировать ценниками, он начинает конкурировать инженерной мыслью.

Для потребителя это означает конец эпохи дешевых, но «сырых» и некачественных машин.

Таким образом, рынок избавился от пустых обещаний в рекламе. Теперь здесь остаются только те автопроизводители, которые могут предложить реальный продукт и технологии.