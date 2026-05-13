Назван лидер вторичного рынка LCV в России

«Автостат»: за первый квартал 2026 года в РФ было продано 82 405 б/у LCV

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе-марте 2026 года россияне купили 82 405 подержанных легких коммерческих автомобилей (LCV).

Показатель практически идентичен прошлогоднему: за аналогичный период 2025-го было реализовано 83 753 единицы – разница составила лишь 0,4%. Эксперты уточняют, что многие пикапы в этой статистике отнесены к легковушкам, а не к LCV.

Почти 42% всего вторичного рынка LCV занял отечественный бренд GAZ – 34,4 тысячи машин. Следом идёт УАЗ с показателем 6,7 тысячи экземпляров. Замыкают первую пятёрку ещё один российский производитель LADA (4,9 тыс. шт.) и немецкий Volkswagen (4,8 тыс. шт.). Интересно, что самой популярной иностранной маркой на «вторичке» оказался Ford – почти 5 тысяч проданных авто.

Что касается модельного ряда, то здесь безоговорочным лидером стал GAZ 3302 – на него пришлось больше пятой части всего рынка (20,1%). Второе место заняла GAZ GAZELLE NEXT с результатом 9,1 тысячи штук, а бронза досталась Ford Transit – 4,6 тысячи проданных экземпляров.