Hyundai Creta после рестайлинга можно заказать в России: называем цены

В России в продажу вышла обновленная Hyundai Creta по цене от 2,4 млн рублей

Хорошие новости для поклонников корейского автопрома: в Россию начали ввозить обновленную Hyundai Creta второго поколения, причем не с «серых» схем, а официально – штучными партиями из Объединенных Арабских Эмиратов. Минимальная цена на такой автомобиль составляет 2 390 000 рублей.

Внешность кроссовера после рестайлинга серьезно изменилась – он перешел на фирменный «Параметрический дизайн». Теперь у машины прямоугольная радиаторная решетка, в которую встроены светодиодные ходовые огни, а сзади вместо привычных фонарей – сплошная диодная полоса на всю ширину двери багажника. Бамперы тоже новые, из-за чего кузов стал длиннее на пару сантиметров.

В объявлениях на классифайдах автомобили предлагают под заказ. Самый бюджетный вариант – за 2 390 000 рублей в Кемерово. Речь идет о версии Premium, где уже есть двухцветный кожаный салон (черно-оранжевый), мультируль с кожаной оплеткой, климат-контроль, панорамная крыша, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Плюс к этому – беспроводная зарядка и два дисплея: один под приборную панель, второй под мультимедиа.

Точно такой же автомобиль, но с разницей в цене, можно заказать в других городах. В Омске он обойдется в 2 599 000 рублей, в Благовещенске – в 2 780 000. Чуть дороже машину для ближневосточного рынка готовы привезти в Калугу (2 800 000 рублей), а в Казани и Владивостоке цены достигают 2 850 000 и 2 900 000 рублей соответственно.

Самый дорогой вариант из найденных – в Тюмени: 3 150 000 рублей. Правда, за эту сумму доставят кроссовер в комплектации Smart Pro, которая попроще. Тут уже тканевые сиденья, руль без кожи, нет панорамной крыши и климат-контроля, да и список опций скромнее.

Что касается техники, все Creta в объявлениях идентичны. Под капотом – 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 лошадиных сил из линейки Smartstream. Коробка – вариатор, привод – только передний.

