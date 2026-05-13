До 20 тысяч рублей за звонок: сколько всего заработали россияне на пьяных водителях

Граждане получили более 2,3 млн рублей от властей за сигналы о пьяных за рулем

Россияне уже получили свыше 2,3 млн рублей от региональных властей за помощь в поимке нетрезвых автомобилистов, подсчитали в «Коммерсанте».

Схема материального поощрения работает с 2020 года в 15 регионах, и суммы выплат постоянно растут: кое-где за одно сообщение о нетрезвом водителе уже платят по 20 тысяч рублей.

Размер вознаграждения сильно отличается. Абсолютным лидером стала Магаданская область, где с апреля 2026 года платят 20 тысяч рублей за подтвержденную жалобу. За все время там поступил 141 звонок, 29 человек получили выплаты на общую сумму 255 тысяч рублей. Неподалеку Амурская область: там за два года премию подняли с 5 до тех же 20 тысяч, вознаграждение выдали в 99 случаях из 142 обращений.

В Вологодской области система работает с 2023 года, и здесь платят 15 тысяч рублей. Причем поощряют не только за сообщения о пьяном вождении, но и за сигналы о выезде на встречную полосу. За три года поступило 167 обращений, 93 из них принесли заявителям 1,22 миллиона рублей.

Бурятия подключилась к программе только в октябре 2024-го, но уже набирает обороты. Сначала платили 5 тысяч, а в 2026 году подняли до 10 тысяч. В регионе завелся настоящий охотник за нарушителями: один мужчина сообщил о пьяных водителях 15 раз!

В Нижегородской области вознаграждение выросло с 2 до 5 тысяч рублей. В прошлом году выплаты получили 164 человека, в этом – еще 58. Пермский край и Воронежская область платят по 5 тысяч.

На этом фоне особенно заметны те, кто отказывается от легких денег. В Магаданской области и Бурятии чиновники признаются: многие заявители нарочно не приходят за вознаграждением, считая борьбу с нетрезвыми водителями своей принципиальной позицией.

Эксперты же предлагают распространить удачную практику на всю страну через портал Госуслуг – чтобы уравнять суммы выплат, убрать путаницу и дать возможность пользоваться инструментом в любом регионе, куда бы ни приехал гражданин.