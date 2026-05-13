Лого ЗаРулем
#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Названа причина проблем с подвеской автомобиля к лету

Автоэксперт Родионов: К лету водители впервые по‑настоящему слышат свою подвеску

После зимы и весенних разбитых дорог на каждой кочке начинают появляться стуки, скрипы и вибрации, отмечает технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

«Причина обострения в том, что за холодный сезон резинометаллические элементы, пыльники и уплотнения амортизаторов и рулевого механизма теряют эластичность и быстрее выходят из строя. Чаще всего страдают сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры и амортизаторы», – пояснил эксперт.

Он рекомендует перед активными летними поездками провести полноценную диагностику ходовой части. На осмотре проверяют люфты и состояние всех шарнирных соединений, опор амортизаторов, резинометаллических элементов, а также рулевых тяг и наконечников.

Источник:  Известия
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram