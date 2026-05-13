Прошедшую Дакар-2026 Ниву выставили на продажу

Внедорожник Лада Нива с ралли-рейда Дакар-2026 продают за 30 тысяч евро

На продажу выставлен спортивный внедорожник Lada Niva, на котором французская команда POM Family Racing участвовала в минувшем ралли-рейде Дакар-2026.

Известно, что машина под управлением семейного экипажа Николаса и Люсьен Фантин принимала участие в классическом зачете состязания Dakar Classic, где соревнуются «боевые» машины былых эпох.

Нива, подготовленная к марафону французской компанией Tout Le Niva, выпущена Волжским автозаводом в 1978 году. Сейчас за нее просят 29 900 евро.

Несмотря на возраст, автомобиль финишировал в гонке сразу вслед за еще одной Нивой, принадлежащей швейцарскому коллективу Oasis Rally Team, то есть в шаге от подиума в своей категории! В общем зачете Dakar Classic две Нивы заняли, соответственно, 87 и 88 места из 91 финишировавшего участника.

К слову, подобная дакаровская Нива швейцарско-чешской Red Legend Team в 2022 году продавалась за 50 270 долларов; тот автомобиль приехал на 115-е место из 148 участников.

Источник:  Автопоток
13.05.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+102