Прошедшую Дакар-2026 Ниву выставили на продажу

Внедорожник Лада Нива с ралли-рейда Дакар-2026 продают за 30 тысяч евро

На продажу выставлен спортивный внедорожник Lada Niva, на котором французская команда POM Family Racing участвовала в минувшем ралли-рейде Дакар-2026.

Известно, что машина под управлением семейного экипажа Николаса и Люсьен Фантин принимала участие в классическом зачете состязания Dakar Classic, где соревнуются «боевые» машины былых эпох.

Нива, подготовленная к марафону французской компанией Tout Le Niva, выпущена Волжским автозаводом в 1978 году. Сейчас за нее просят 29 900 евро.

Несмотря на возраст, автомобиль финишировал в гонке сразу вслед за еще одной Нивой, принадлежащей швейцарскому коллективу Oasis Rally Team, то есть в шаге от подиума в своей категории! В общем зачете Dakar Classic две Нивы заняли, соответственно, 87 и 88 места из 91 финишировавшего участника.

К слову, подобная дакаровская Нива швейцарско-чешской Red Legend Team в 2022 году продавалась за 50 270 долларов; тот автомобиль приехал на 115-е место из 148 участников.