Почему в России не будет дорог из цемента? Ответ Росавтодора

Шипованные шины, реагенты и перепады температур разрушают бетонные дороги

Федеральное дорожное агентство выступило против строительства в России дорог с цементобетонным покрытием. Как пояснили в ведомстве, шипованная резина наносит колоссальный ущерб такому покрытию, особенно когда машины едут на высокой скорости. Всё это приводит к появлению выбоин и колейности, делает поверхность менее ровной и, что тоже неприятно, сильно увеличивает шум.

Впрочем, шипы – далеко не единственная беда. Добавьте сюда резкие перепады температур, а они в последнее время случаются всё чаще. Из-за такой погоды на бетоне появляются трещины, возникает термическое напряжение, и со временем структура бетона начинает разрушаться – постепенно, но неумолимо.

Кстати, не стоит сбрасывать со счетов и химию. Противогололедные смеси, разлитые нефтепродукты и прочие агрессивные вещества – они тоже разъедают бетон и корродируют арматуру изнутри.

Правда, экспертов беспокоит не только состояние самих дорог. Выяснилось, что от шипованной резины в воздух поднимается мелкодисперсная пыль – а её вдыхание, как известно, очень опасно для лёгких человека.