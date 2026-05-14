Changan начал комплектовать машины новыми движками — ждем в России?

«За рулем» рассказал о гибридных Changan CS75 Plus и Eado на Auto China 2026

Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о грядущих обновлениях силовых установок Changan.

Новый семейный кроссовер с&nbsp;ценой от&nbsp;₽2,87&nbsp;млн: в чем секрет его успеха

Одно из главных мест экспозиции Changan Automobile на автосалоне Auto China 2026 занял эффектный Eado – да, седаны третьего поколения представлены еще в 2024-м (у нас и вовсе пока продается Changan Eado Plus второй генерации), но теперь модель обновилась вместе с кроссовером CS75 Plus, также занимавшим центральное место пекинской экспозиции. Причина – в новых силовых установках, рассказывает Милешкин.

Changan Eado
Changan Eado

Они у CS75 Plus и Eado теперь гибридные. Это – одна из примет существенной трансформации компании, переводящей всю технику на гибридные системы нового поколения. Напомним, ранее и CS75 Plus, и Eado использовали исключительно бензиновые ДВС. Как скоро появятся гибридные версии для России – пока вопрос.

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
14.05.2026 
