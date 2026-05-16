Упало дерево на авто? Инструкция от страховщика

Артем Яковлев: При падении дерева на автомобиль нужно действовать в сжатые сроки

Весенние штормы и обильные снегопады нередко становятся причиной падения деревьев на припаркованные автомобили.

О том, как правильно оформить происшествие для получения компенсации, рассказал специалист компании «Ингосстрах» Артем Яковлев.

Первым делом владельцу застрахованного по каско авто нужно зафиксировать факт повреждения. Для этого нужно немедленно вызвать сотрудников полиции, а также самостоятельно сфотографировать место и обстоятельства происшествия. На снимках обязательно должно быть видно состояние дерева, место падения и полученные машиной повреждения.

Важно уложиться в жесткие сроки. О происшествии необходимо заявить в правоохранительные органы в течение 24 часов с того момента, как автовладелец узнал о случившемся. Затем, на протяжении следующих семи дней, нужно любым удобным способом – через мобильное приложение или сайт – известить свою страховую компанию. Эти данные потребуются для оформления страхового случая и определения того, кто отвечает за территорию: управляющая компания или муниципальный орган.

Эксперт пояснил, что ключевую роль играет погода. Если дерево сломал штормовой ветер сильнее 25 метров в секунду – например, во время апрельского шторма, который ломал деревья, – это признается форс-мажором. В этом случае Росгидромет или МЧС могут выдать справку, подтверждающую разгул стихии. Тогда владелец территории не несет ответственности, и автовладелец получит возмещение только при наличии полиса каско.

Однако бывают и исключения. Если шторма не было, а дерево давно требовало спила из-за аварийного состояния, рассчитывать на компенсацию ущерба можно уже с владельца территории, но только в судебном порядке. Специалист добавил, что при падении деревьев на дорогах общего пользования также учитываются нормативы по зонам высадки и расположению деревьев рядом с проезжей частью.