В Южной Корее наши любимые Solaris и Rio считаются пережитком прошлого

Не Solaris и не Rio: какие автомобили покупают сами корейцы

Для миллионов россиян Hyundai Solaris и Kia Rio долгое время были эталоном доступного автомобиля.

Эти модели превратились в основу городского транспорта, заполонив таксопарки и дворы по всей стране – от Балтики до Дальнего Востока. Пока мы привыкли к их надежной простоте, на родине брендов произошли кардинальные перемены. В Южной Корее на наши «суперхиты» смотрят как на пережиток прошлого, вроде кассетных плееров.

Для начала – неожиданный факт: названия Solaris и Rio в корейских прайс-листах отсутствуют. Это чисто маркетинговый ход для рынка СНГ. У себя на родине Solaris всегда был скромным Hyundai Accent. А Kia Rio продается либо как Pride, либо как футуристичная K2. Но дело не ограничивается сменой шильдиков. В самой Корее эти модели никогда не входили даже в десятку самых продаваемых. Для местного жителя машина такого класса – удел курьеров или студентов, едва сводящих концы с концами.

«На внутреннем рынке корейцы отдают предпочтение комфорту и статусу. Компактные седаны B-класса там считают анахронизмом, уступая дорогу крупным кроссоверам и премиальным седанам», – пояснил логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Пятерка настоящих корейских бестселлеров

Hyundai Grandeur. Пятиметровый линкор. В Корее это национальная идея на колесах. Если ты солидный человек, у тебя Grandeur. Кстати, 95% такси в стране – это газовые Grandeur LPi, выпускаемые прямо на заводе без бензобака.

Kia Carnival. Минивэн-культ. В России этот класс почти вымер, а там это символ успешного отца семейства.

Также в стране популярны Hyundai Palisade, Hyundai Porter и Kia Ray.

Глобальные изменения на корейском рынке

Стена южнокорейского протекционизма дала трещину. Импортные машины составляют уже 18% рынка – это серьезный удар по старым устоям. Tesla Model Y в 2026 году буквально взорвала чарты, ворвавшись в пятерку лидеров и оставив позади многих местных производителей. Состоятельные корейцы по-прежнему выбирают немецкую тройку ( BMW 5 и Mercedes E-класса), а снизу активно наступает китайский BYD. Мир изменился: Корея больше не является монобрендовой вотчиной Hyundai-Kia.