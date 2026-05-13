Срок действия иностранных водительских прав россиян хотят изменить

МВД предложило изменить срок действия иностранных водительских прав россиян

В МВД России предложили изменить сроки по ограничению использования россиянами иностранных водительских удостоверений. Согласно инициативе, отсчет времени начнется не с даты въезда в страну, а с даты регистрации по месту жительства. В целях соблюдения законных прав граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве, разработан законопроект «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» положениями, в силу которых иностранные национальные и международные водительские удостоверения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на законных основаниях в иностранном государстве, будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года не с даты первого въезда в РФ после получения иностранного национального водительского удостоверения, а с даты регистрации по месту жительства владельца иностранного водительского удостоверения в РФ», – сказано в сообщении пресс-центра министерства.

Сейчас такие водительские удостоверения признаются недействительными для управления в России по истечении одного года с даты первого въезда в страну после получения иностранного национального водительского удостоверения.