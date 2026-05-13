У обновленного Haval F7 нашлись три главных соперника

Haval F7 будет конкурировать с Geely Atlas, Geely Monjaro и Tenet T8

Пока обновленный Haval F7 второго поколения только готовится к выходу на российский рынок во втором квартале 2026 года, дилеры уже назвали его основных конкурентов.

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» указали на Geely Atlas, Geely Monjaro и Tenet T8.

Сам кроссовер будет доступен в трех версиях – «Оптимум», «Премиум» и «Техно+» – с передним или полным приводом. Его плюсами называют локальную сборку, наличие запчастей и уже сложившуюся популярность модели. Минус – отсутствие заметных внешних перемен после рестайлинга.

Что касается салона, то здесь появился новый эргономичный руль с утолщенным удобным ободом, а на центральной консоли вынесли отдельную клавишу электронного стояночного тормоза. Как и в недавно обновленном кроссовере F7x, это избавляет от необходимости лезть в меню мультимедиа ради такой частой операции.

В дилерском центре полагают, что доля продаж Haval F7 останется на прежнем уровне, и это хороший знак: интерьер дорестайлинговой версии уже начал устаревать. Сейчас наибольшим спросом пользуются комплектации «Премиум» и «Техно+» – покупатели в этом сегменте хотят максимум опций.

Цены уже были объявлены ранее: переднеприводный «Оптимум» стоит 2 999 000 рублей, «Премиум» – 3 199 000 рублей. Полноприводные версии стартуют с 3 399 000 рублей, топовый «Техно+» – 3 799 000 рублей.