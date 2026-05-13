Бывший лидер российского рынка пикапов внезапно исчез из каталога

GWM прекратила поставки пикапа KingKong Poer в Россию

«Российская газета» заметила, что страница модели KingKong Poer исчезла с официального сайта GWM. Пикапа нет и в разделе «Автомобили в наличии». В российском представительстве бренда подтвердили: новых машин этой модели сейчас в страну не завозят.

Представитель пресс-службы объяснил ситуацию рыночной конъюнктурой. Как заявили в компании «Грейт Волл Мотор Рус», развивать решили только один автомобиль в узком сегменте – пикап GWM Great Wall Poer. Дальнейшее решение о возобновлении поставок KingKong Poer будет зависеть от ценообразования, устойчивого спроса и общей оценки ситуации на рынке.

Впрочем, владельцам беспокоиться не о чем. Гарантийное и сервисное обслуживание всех проданных машин, включая поставку запчастей, идёт в штатном режиме в дилерских центрах Haval City, заверили в пресс-службе.

Напомним, KingKong Poer появился у российских дилеров в марте 2023 года и сразу заменил Wingle 7. Для нашего рынка выбрали самую длинную версию: 5641 мм в длину, 1880 в ширину и 1815 в высоту. Грузовая платформа – 1820х1500х495 мм.

Под капотом были два варианта: 2-литровый турбодизель мощностью 150 сил (400 Нм) и бензиновый турбомотор объёмом 2 литра, выдававший 190 л.с. и 360 Нм момента. Коробка – 6-ступенчатая механика, привод – Part-time с жёстким подключением переднего моста, понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.

В 2024 году KingKong Poer стал самым продаваемым пикапом России – разошёлся тиражом 5993 единицы. Однако в 2025-м продажи резко упали: недотянули и до тысячи экземпляров.

«За рулем» можно читать и в Телеграм