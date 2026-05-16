Вин Дизель подтвердил: «Форсаж» станет сериалом

По вселенной кинофильмов «Форсаж» планируют выпустить четыре сериала

Киноактер и продюсер Вин Дизель подтвердил информацию, ранее звучавшую в независимых СМИ: вселенная « Форсажа» продолжит развиваться за счет сериалов.

Разработкой будет заниматься масс-медийная компания NBCUniversal, выходить контент будет на платформе Peacock, а исполнительным продюсером назначен как раз Вин Дизель, к которому в качестве сопродюсеров и сценаристов присоединятся целый ряд специалистов, в прошлом работавших над различными частями «Форсажа».

«Peacock запускает четыре новых шоу по вселенной "Форсажа" (...) Как вы все знаете, мы очень трепетно относимся к этим фильмам, но за последнее десятилетие мы поняли, что фанаты хотят большего, хотят, чтобы мы развивали персонажей и их истории. И вот уже десять лет мы мечтаем выйти на телевизионный рынок. Я понял, что целостность персонажей, их международная привлекательность и то, что делает нас всех одной семьей, найдут защиту в ТВ-пространстве», – сказал Дизель на презентации NBCUniversal.

Мишель Родригес, Вин Дизель и Джордана Брюстер на Каннском кинофестивале, май 2026

Сейчас интерес к теме «Форсажа» подогрет еще и 25-летием с момента выхода первой части. По этому поводу оригинальный фильм показали 13 мая на Каннском кинофестивале. На полуночном показе присутствовали Вин Дизель, Джордана Брюстер, Мишель Родригес и продюсер Нил Х. Мортис, а также Мидоу Уокер, дочь покойного Пола Уокера.

Что касается четырех новых шоу, то пока известно лишь, что это будет многосерийное игровое кино. Но непонятно, будут ли это отдельные сериалы или взаимосвязанные многосерийные сюжеты. Как бы то ни было, а все это должно продержать фанатов в напряжении до выхода финального полнометражного фильма «Форсаж навсегда», премьера которого намечена на 17 марта 2028 года.