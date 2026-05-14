На рынок вернется добротный седан известной в России марки

Седан Hongqi H7 второго поколения выйдет на рынок Китая до конца 2026 года

Министерство промышленности КНР опубликовало данные о новом поколении Hongqi H7 – судя по документам, на рынке модель появится до конца текущего года.

Первая генерация седана долгое время была «золотой серединой» в линейке бренда, придя на смену Hongqi HQ – по сути, ребрендинговой Toyota Crown Majesta S180. H7 первого поколения построили на той же заднеприводной платформе. Машина дебютировала в 2013-м, пережила рестайлинг в 2016-м и покинула конвейер в 2021-м. Моторная гамма включала 1,8- и 2-литровые турбомоторы с отдачей от 188 до 207 сил, а на вершине стоял 3-литровый атмосферный V6 на 231 л.с. В основе всех этих двигателей, кстати, лежали японские технологии Toyota.

Hongqi H7 первого поколения

Еще в конце прошлого десятилетия для Hongqi разработали новый корпоративный стиль – за него отвечал бывший дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор. Второе поколение H7 как раз должно было стать одним из первых, кто получит такое «лицо». Дебют планировали на 2020 год, но в итоге машина вышла под совершенно другим именем – H9.

В нынешней бензиновой гамме Hongqi (если не считать электрические модели) как раз не хватало «промежуточного звена» между относительно доступным H5 и премиальным H9. Формально эту роль отдали лифтбеку H6, но он больше ориентирован на молодежь – для «среднего» класса он не совсем подходит.

Новый H7 получился куда менее консервативным и более ярким. Спереди – интегрированная решетка радиатора, которая фактически стала частью бампера. Оптика узкая, агрессивная: от прежней монументальности и следа не осталось, теперь в приоритете спорт.

Силуэт кузова такой же стремительный, как у H6, хотя корма заметно приподнята. Дверные ручки – утопленные, под стать современным китайским нормам.

Сзади седан выглядит нестандартно. Фонари – оригинальной формы, раньше таких на моделях марки не было. Крышка багажника небольшая, зато бампер массивный: с длинным узким противотуманным фонарем и центральной вставкой в цвет кузова.

Габариты: длина – 5060 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм. Колесная база – 2970 мм.

Интерьер выполнен в минималистичном ключе. Передняя панель двухцветная, физических кнопок нет – всё управление через центральный экран. Перед водителем – четырехспицевый мультируль и цифровая «приборка». На центральном тоннеле – небольшой бокс, два подстаканника, ниша для беспроводной зарядки и подлокотник с вещевым отсеком. Подробностей по оснащению пока нет.

В основе силовой установки – гибрид: 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. плюс электромоторы. Их количество и суммарная мощность не раскрываются.

Предложат два варианта батарей: на 23,9 кВт·ч и 30,3 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве – от 151 до 191 км в зависимости от версии. Сколько седан может проехать в гибридном режиме, производитель пока не уточняет.

Новый H7 – неожиданное продолжение линейки: от консервативных линий ушли в пользу спортивного облика, а традиционные ДВС заменила гибридная установка. Потенциально модель способна занять свою нишу и дать бренду второе дыхание.

Россиянам к новинке стоит присмотреться вдвойне: марка уже официально представлена в РФ, а недавно появился бренд Senat, первым автомобилем которого стал локализованный Hongqi H9.