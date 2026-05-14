#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

АВТОВАЗ рассказал о модернизации производства и выпуске новых моторов

АВТОВАЗ возобновил производство после майского корпоративного отпуска

АВТОВАЗ завершил масштабные работы на производстве во время корпоративного отпуска, который длился с 1 по 13 мая. Как рассказали в пресс-службе компании, за этот период на заводе обновили ключевые участки и запустили новое оборудование.

На предприятии уже заработали свежие обрабатывающие центры, предназначенные для выпуска моторов объёмом 1,6 и 1,8 литра. Речь идёт о силовых агрегатах мощностью более 120 и 130 лошадиных сил соответственно. Затронули и другие цеха: техника в сварочных и окрасочных отделениях была заменена или модернизирована, а на сборочных линиях провели серьёзное обновление.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Отдельно выделили линию, где собирают семейство Lada Niva. Кроме того, на заводе установили оборудование, которое в будущем будет задействовано для выпуска новой модели – кроссовера Lada Azimut. Параллельно с этим прошли плановый ремонт и техобслуживание основных производственных систем.

Масштаб впечатляет: всего специалисты выполнили свыше 15 тысяч различных задач, общая трудоёмкость которых превысила 110 тысяч человеко-дней. Финансовые затраты на всю программу модернизации составили более 530 млн рублей.

На данный момент завод уже возобновил привычный рабочий ритм. По данным компании, готовность объектов высокая – выполнено больше 96% от запланированного объёма. Полностью закрыть все вопросы по модернизации обещают к 18 мая, причём без каких-либо корректировок производственного графика и без срывов сроков.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  АВТОВАЗ
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 4
14.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв