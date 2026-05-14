АВТОВАЗ рассказал о модернизации производства и выпуске новых моторов

АВТОВАЗ возобновил производство после майского корпоративного отпуска

АВТОВАЗ завершил масштабные работы на производстве во время корпоративного отпуска, который длился с 1 по 13 мая. Как рассказали в пресс-службе компании, за этот период на заводе обновили ключевые участки и запустили новое оборудование.

На предприятии уже заработали свежие обрабатывающие центры, предназначенные для выпуска моторов объёмом 1,6 и 1,8 литра. Речь идёт о силовых агрегатах мощностью более 120 и 130 лошадиных сил соответственно. Затронули и другие цеха: техника в сварочных и окрасочных отделениях была заменена или модернизирована, а на сборочных линиях провели серьёзное обновление.

Отдельно выделили линию, где собирают семейство Lada Niva. Кроме того, на заводе установили оборудование, которое в будущем будет задействовано для выпуска новой модели – кроссовера Lada Azimut. Параллельно с этим прошли плановый ремонт и техобслуживание основных производственных систем.

Масштаб впечатляет: всего специалисты выполнили свыше 15 тысяч различных задач, общая трудоёмкость которых превысила 110 тысяч человеко-дней. Финансовые затраты на всю программу модернизации составили более 530 млн рублей.

На данный момент завод уже возобновил привычный рабочий ритм. По данным компании, готовность объектов высокая – выполнено больше 96% от запланированного объёма. Полностью закрыть все вопросы по модернизации обещают к 18 мая, причём без каких-либо корректировок производственного графика и без срывов сроков.