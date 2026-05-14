#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Названы самые частые поломки автомобиля весной: как их избежать?

Весной в сервисах растет число обращений по ходовой части, тормозам и электрике

Весной российские водители сталкиваются с целым букетом неприятностей на дорогах. Перепады температуры, оставшиеся после зимы реагенты, разбитый асфальт и глубокие лужи – все это накладывается на более активную эксплуатацию машины после холодов. Как итог, в автосервисах начинается самый горячий сезон. Технический директор сети Fit Service Никита Родионов назвал основные проблемы, с которыми едут автовладельцы: ходовая часть, тормоза, кузов и электрика.

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Эксплуатация автомобиля зимой и летом – это буквально два разных мира. Заместитель гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов объяснил разницу: зимой средняя скорость ниже, машина дольше греется на холостом ходу, да и кондиционер при минусовых температурах не включают. Летом же главный удар принимает на себя система охлаждения. По словам Тимашова, если автомобиль подошел к теплу в исправном состоянии, никаких проблем не будет. Но после тяжелой зимы они почти неизбежны.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Самая уязвимая зона – ходовая часть. На нее приходится около половины всех весенних обращений. Зимой подвеска страдает от скрытых под снегом ям, холода и реагентов, а к весне ямы становятся еще глубже и объехать их в потоке почти невозможно. Родионов уточнил, что чаще всего выходят из строя стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Тимашов добавил в этот список ступичные подшипники и тормоза.

Рекомендуем
Что мне будет, если моя машина «косит» под полицейскую?

Вторая беда – реагенты. Весной окислившиеся от зимней соли контакты начинают жить своей жизнью, предупреждает Тимашов. Кроме того, от соленых ванн страдает генератор. А в ГК «Автодом» заметили, что большая часть весенних поломок связана с системой охлаждения. Если попытаться включить кондиционер с неисправным термостатом или помпой, можно остаться без холодного воздуха, плюс есть риск заклинивания компрессора.

Что делать? Тимашов советует не ждать чуда. Лучше посетить сервисный центр, заменить масло в двигателе и воздушные фильтры, а также провести осмотр ходовой части, тормозной системы, проверить охлаждающую систему и работу кондиционера. В Fit Service добавили, что пристального внимания требуют резинометаллические элементы подвески, колеса, шины, диски, тормозная система, кузов и днище.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
14.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0