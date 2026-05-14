Названы самые частые поломки автомобиля весной: как их избежать?

Весной в сервисах растет число обращений по ходовой части, тормозам и электрике

Весной российские водители сталкиваются с целым букетом неприятностей на дорогах. Перепады температуры, оставшиеся после зимы реагенты, разбитый асфальт и глубокие лужи – все это накладывается на более активную эксплуатацию машины после холодов. Как итог, в автосервисах начинается самый горячий сезон. Технический директор сети Fit Service Никита Родионов назвал основные проблемы, с которыми едут автовладельцы: ходовая часть, тормоза, кузов и электрика.

Эксплуатация автомобиля зимой и летом – это буквально два разных мира. Заместитель гендиректора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов объяснил разницу: зимой средняя скорость ниже, машина дольше греется на холостом ходу, да и кондиционер при минусовых температурах не включают. Летом же главный удар принимает на себя система охлаждения. По словам Тимашова, если автомобиль подошел к теплу в исправном состоянии, никаких проблем не будет. Но после тяжелой зимы они почти неизбежны.

Самая уязвимая зона – ходовая часть. На нее приходится около половины всех весенних обращений. Зимой подвеска страдает от скрытых под снегом ям, холода и реагентов, а к весне ямы становятся еще глубже и объехать их в потоке почти невозможно. Родионов уточнил, что чаще всего выходят из строя стойки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, рулевые тяги и наконечники. Тимашов добавил в этот список ступичные подшипники и тормоза.

Вторая беда – реагенты. Весной окислившиеся от зимней соли контакты начинают жить своей жизнью, предупреждает Тимашов. Кроме того, от соленых ванн страдает генератор. А в ГК «Автодом» заметили, что большая часть весенних поломок связана с системой охлаждения. Если попытаться включить кондиционер с неисправным термостатом или помпой, можно остаться без холодного воздуха, плюс есть риск заклинивания компрессора.

Что делать? Тимашов советует не ждать чуда. Лучше посетить сервисный центр, заменить масло в двигателе и воздушные фильтры, а также провести осмотр ходовой части, тормозной системы, проверить охлаждающую систему и работу кондиционера. В Fit Service добавили, что пристального внимания требуют резинометаллические элементы подвески, колеса, шины, диски, тормозная система, кузов и днище.

