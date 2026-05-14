Subaru в центре скандала: почти все модели 2019-2025 г. в. не заводятся

В США владельцы автомобилей Subaru требуют компенсаций из-за отказа АКБ

В США разгорается скандал вокруг Subaru. Владельцы машин этого бренда подали коллективный иск против производителя из-за дефекта электронных систем, который приводит к преждевременному разряду аккумуляторных батарей. Владельцы многих Subaru последних лет выпуска столкнулись с неприятной проблемой: после недолгой стоянки машина отказывается заводиться. Причина кроется не в старом аккумуляторе, а в программном обеспечении.

Как выяснилось из судебных документов, электроника не переходит в энергосберегающий режим после выключения зажигания. Это, в свою очередь, создает постоянную нагрузку на автомобильную сеть. Даже короткая остановка приводит к глубокой разрядке батареи.

Покупка новой АКБ, кстати, ничего не решает. Избыточное потребление энергии быстро убивает и свежие батареи. По сути, владельцы попадают в замкнутый круг, постоянно тратя деньги на замену.

Согласно данным портала Carcomplaints.com, в зоне риска – почти вся линейка бренда с 2019 по 2025 год. Это кроссоверы Forester, Outback, Ascent и Crosstrek, а также седаны Legacy, WRX и Impreza.

Что самое обидное – компания пока не объявила отзывную кампанию. Вышел лишь информационный бюллетень для дилерских сервисов. Истцы в коллективном иске утверждают: производитель знал о проблеме, но не стал ее устранять по гарантии.

Теперь пострадавшие автовладельцы требуют возмещения. Они хотят вернуть деньги за диагностику, услуги эвакуаторов, аренду подменных машин и вынужденную замену аккумуляторов.