#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Xiaomi Xuntian N90
14 мая
Xiaomi готовит новый крупный кроссовер для большой семьи — что о нём известно?
Кроссовер Xiaomi Xuntian N90 длиной более 5...
Lynk&Co 20
14 мая
Недавно ставший известным в России бренд рассекретил свой новый кроссовер
Lynk＆Co официально представила кроссовер...
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...

Subaru в центре скандала: почти все модели 2019-2025 г. в. не заводятся

В США владельцы автомобилей Subaru требуют компенсаций из-за отказа АКБ

В США разгорается скандал вокруг Subaru. Владельцы машин этого бренда подали коллективный иск против производителя из-за дефекта электронных систем, который приводит к преждевременному разряду аккумуляторных батарей. Владельцы многих Subaru последних лет выпуска столкнулись с неприятной проблемой: после недолгой стоянки машина отказывается заводиться. Причина кроется не в старом аккумуляторе, а в программном обеспечении.

Как выяснилось из судебных документов, электроника не переходит в энергосберегающий режим после выключения зажигания. Это, в свою очередь, создает постоянную нагрузку на автомобильную сеть. Даже короткая остановка приводит к глубокой разрядке батареи.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Покупка новой АКБ, кстати, ничего не решает. Избыточное потребление энергии быстро убивает и свежие батареи. По сути, владельцы попадают в замкнутый круг, постоянно тратя деньги на замену.

Согласно данным портала Carcomplaints.com, в зоне риска – почти вся линейка бренда с 2019 по 2025 год. Это кроссоверы Forester, Outback, Ascent и Crosstrek, а также седаны Legacy, WRX и Impreza.

Что самое обидное – компания пока не объявила отзывную кампанию. Вышел лишь информационный бюллетень для дилерских сервисов. Истцы в коллективном иске утверждают: производитель знал о проблеме, но не стал ее устранять по гарантии.

Теперь пострадавшие автовладельцы требуют возмещения. Они хотят вернуть деньги за диагностику, услуги эвакуаторов, аренду подменных машин и вынужденную замену аккумуляторов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Carcomplaints.com
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
Количество просмотров 6
14.05.2026 
Фото:Pexels
Поделиться:
Оцените материал:
0