#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...
Интерьер Changan Uni-V
14 мая
Мощный мотор и классический автомат — новая версия известного лифтбека уже в РФ
Changan представил в РФ обновленный лифтбек...

Впервые за долгие годы Audi обошла Mercedes-Benz по продажам машин в России

Аналитик Целиков: спрос на Audi в России вырос на 445%

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 3410 новых автомобилей Audi и 3379 Mercedes-Benz. Впервые за долгие годы интерес россиян к машинам из Ингольштадта превысил интерес к моделям из Штутгарта, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Секрет не в происхождении брендов, а в том, откуда именно к нам едут машины. По последним данным, более 80% Audi на российском рынке – это автомобили китайской сборки. Совсем другая картина у Mercedes-Benz: 85% этих машин привозят из Германии.

Между прочим, статистика регистраций показывает просто фантастическую разницу в темпах роста. Интерес к Audi взлетел на целых 445%, что впрямую связано с доступностью китайского импорта. У конкурента из Штутгарта динамика скромнее, но тоже весомая – плюс 67,5%.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 6
14.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0