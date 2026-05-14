Впервые за долгие годы Audi обошла Mercedes-Benz по продажам машин в России

Аналитик Целиков: спрос на Audi в России вырос на 445%

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 3410 новых автомобилей Audi и 3379 Mercedes-Benz. Впервые за долгие годы интерес россиян к машинам из Ингольштадта превысил интерес к моделям из Штутгарта, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Секрет не в происхождении брендов, а в том, откуда именно к нам едут машины. По последним данным, более 80% Audi на российском рынке – это автомобили китайской сборки. Совсем другая картина у Mercedes-Benz: 85% этих машин привозят из Германии.

Между прочим, статистика регистраций показывает просто фантастическую разницу в темпах роста. Интерес к Audi взлетел на целых 445%, что впрямую связано с доступностью китайского импорта. У конкурента из Штутгарта динамика скромнее, но тоже весомая – плюс 67,5%.